大馬8歲女童豪氣買6千元書包 口出狂言：我自己有錢
你還記得自己8歲時的零用錢有多少嗎？這個年紀的孩子，開銷多半都是由爸媽支付，有些爸媽會給些零用錢，更多8歲的孩童是連零用錢也沒有的。馬來西亞一名每個星期零用錢只有50令吉（約新台幣340元）的8歲女童，居然從書包裡拿出了1550令吉（約新台幣1萬元）的鈔票，看得媽媽超傻眼，一問之下才知道，女兒竟然在學校趁休息時間，開盤做莊賭大小，因此賺了不少錢。
國際中心楊雅婷／綜合報導
這名媽媽在臉書粉專分享這件事，她說自己每個星期都會給就讀小二的女兒50令吉的零用錢，讓女兒可以買食物和文具。最近她帶女兒到賣場時，女兒拿起一個要價不菲的書包，價格高達899令吉（約新台幣6160元），媽媽看了覺得太貴，告訴女兒可以去附近便宜的雜貨店買喜歡的文具，但女兒強調同學都用這款書包，邊說還邊嗆聲「我自己有錢」，隨後從書包拿出一疊白花花的鈔票，讓媽媽看傻眼。
媽媽仔細數了數女兒拿出來的鈔票，竟然多達1550令吉，在她不斷詢問之下，女兒鬆口告訴媽媽，自己是在學校休息時間開盤做莊賭大小，才會賺到這麼多錢。
這位媽媽表示，女兒就讀的國際學校有不少家境不錯的學生，同學的零用錢最多每天高達100令吉（約新台幣685元），因此花錢小賭並不會造成負擔，倒是女兒小小年紀就靠著賭博賺錢的行徑，讓她不知該如何是好，才會選擇到臉書詢問網友意見。
這篇PO文迅速在網路上引發熱烈討論，不少網友都對於小學生在學校賭博相當訝異，建議這位媽媽要趁女兒還小，趕緊教導她正確的觀念。但也有網友覺得小妹妹才8歲就會賺錢，實在「太有賺錢頭腦」、「好好教育你應該可以很早享福」、「未來肯定是個有錢途的人才，你要好好栽培」。