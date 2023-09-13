蘋果發表會／Apple Watch S9 新增雙指互點手勢　台灣9/22上市

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全新 S9 SiP
Apple Watch Series 9 由 Apple 自訂晶片，全新 S9 Sip ，提供全系統改良與全新功能，包括雙指互點兩下手勢，以及安全且具隱私地在裝置端 Siri 取得及記錄健康資訊。Apple Watch Series 9 搭載全新 4 核心神經網路引擎，比 Apple Watch Series 8 處理機器學習任務的速度提升最快可達兩倍；續航力可達 18 小時。
雙指互點兩下手勢
使用者可以用戴著手錶的那隻手的食指與拇指互點兩下，就能快速操作計時器、播放或暫停音樂，以及點選鬧鐘的稍後提醒。這個手勢也能用於接聽並掛斷電話，甚至在 Apple Watch 上使用相機遙控器拍照。雙指互點兩下也能啟動錶面的「智慧型堆疊」，再互點兩下即可捲視堆疊中的小工具。雙指互點兩下手勢是由從加速度計、陀螺儀和心率感測器取得資訊，並透過全新的機器學習演算法偵測食指與拇指互點兩下時，獨特的細微手腕動作和血液流動變化來判定。將於下個月隨軟體更新推出。
更明亮的顯示器
Apple Watch Series 9 的最大亮度提升至 2,000 尼特，相當於 Series 8 的兩倍，方便在陽光強照下仍能更清楚看見錶面。在陰暗的室內或清晨時，顯示器亮度能降低至 1 尼特，不對周遭的人造成任何干擾。
可透過 Siri取用健康資料
這是 Apple Watch 首次能直接在裝置上處理 Siri 指令，無須從網路取得資料的指令，如啟用體能訓練或設定計時器等，Siri 不用連接到 Wi‑Fi 或行動數據網路就能處理，因此反應更快速也更穩定。強大的神經網路引擎也讓聽寫的準確度比 Apple Watch Series 8 最高提升了 25%。像是透過Siri 取得「健康」App 內的資料，
精確尋找
S9 SiP 也能使用 iPhone 15 系列的「精確尋找」功能了，因為兩者搭載了相同的第二代超寬頻晶片 (UWB)。「精確尋找」能提供 iPhone 的方位與距離，搭配視覺、觸覺和音訊提醒，即便是在隔壁房間也能輕鬆找到。
價格與上市日期
Apple Watch Series 9 備有 41 公釐和 45 公釐的星光色、午夜色、銀色、(PRODUCT)RED，以及全新粉紅色鋁金屬錶殼，和金色、銀色和石墨色不鏽鋼錶殼。台灣 9 月 22 日 起開始供貨。Apple Watch Series 9 的售價1萬3500元起。
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