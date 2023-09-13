蘋果發表會／iPhone 15 Pro Max 配置5倍光學變焦　台灣9/15預購

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全新鈦金屬邊框
首度採用堅固且輕量的鈦金屬設計，為iPhone 歷來最輕的 Pro 系列產品。
全新「動作」按鈕
「動作」按鈕代替靜音鍵，可以自定義功能，像是拍照、啟用「語音備忘錄」、「專注模式」、「翻譯」和「放大鏡」等。
全新A17 Pro晶片
首款 3 奈米晶片 A17 Pro ，全新 GPU 改善了微架構和設計，將比以往快上 10%，神經網路引擎的速度倍增，得以驅動 iOS 17 中的自動修正和「個人聲音」等功能，GPU 最高可比以往快達 20%。
全新5倍光學變焦
iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 在 A17 Pro 晶片的驅動下，得以在一支手機上提供相當於七顆專業鏡頭的超高影像品質。專為 Pro 系列產品打造的 4800 萬像素主相機，帶來全新的 2400 萬像素超高預設解析度。主相機讓使用者得以在 24 公釐、28 公釐和 35 公釐三種常用焦距之間切換。iPhone 15 Pro 具備 3 倍望遠相機，iPhone 15 Pro Max 則提供 iPhone 歷來最長的 120 公釐 5 倍光學變焦。
全新人像模式
新一代人像照具備更清晰的細節、更生動的色彩和更好的低光源環境拍攝效果。使用者首度無須切換到「人像」模式即可拍攝人像照。當畫面中有人、狗、貓，或是當使用者點按對焦時，iPhone 會自動捕捉景深資訊，以便在「照片」App 調整對焦點。
全新USB-C
採用 USB-C 連接器，一種通用的充電和資料傳輸標準，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 支援 USB 3，提供最快可達每秒百億位元的資料傳輸速度，可比以往快達 20 倍。
全新超寬頻晶片
兩款機型均採用第二代超寬頻晶片，使兩台搭載該晶片的 iPhone 裝置連接範圍達到以往的三倍。這開創了使用「精確尋找」功能「尋找朋友」的嶄新方式。即使在人群中，iPhone 15 的使用者也能藉由分享自己的位置找到彼此。
價格與上市日期
iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 將提供黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬等四種全新絕美外觀。iPhone 15 Pro 售價 3萬6900 起，並提供 128GB、256GB、512GB 和 1TB 等容量選項。iPhone 15 Pro Max 售價 4萬4900 起，提供 256GB、512GB 和 1TB 等容量選項。台灣時間 9 月 15 日 晚上 8 點開始預購 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，9 月 22 日 開始供貨。
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