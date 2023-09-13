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蘋果發表會／iPhone 15 Pro Max 配置5倍光學變焦　台灣9/15預購

▲Phone 15 Pro 售價3萬6900元起， iPhone 15 Pro Max 售價4萬4900元起，提供黑、白、藍和原色鈦等四色，台灣列為售賣地區，9 月 15 日 晚上8點開放預購，9 月 22 日上市。（圖／官方提供）
▲Phone 15 Pro 售價3萬6900元起， iPhone 15 Pro Max 售價4萬4900元起，提供黑、白、藍和原色鈦等四色，台灣列為售賣地區，9 月 15 日 晚上8點開放預購，9 月 22 日上市。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果於台灣時間今（13）日凌晨舉辦發表會，會中發表iPhone 15系列手機，其中最讓人期待的就是 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，採用鈦金屬設計，號稱最輕的 Pro。機身採用弧形邊緣，同時正如外傳，加入了可自訂的「動作」按鈕。此外，iPhone 15 Pro Max 擁有獨家全新 5 倍望遠相機。iPhone 15 Pro 售價3萬6900元 起， iPhone 15 Pro Max 售價4萬4900元起，提供黑色、白色、藍色和原色鈦金屬等四色，台灣9 月 15 日 晚上8點開放預購，9 月 22 日上市。

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全新鈦金屬邊框

首度採用堅固且輕量的鈦金屬設計，為iPhone 歷來最輕的 Pro 系列產品。


全新「動作」按鈕

「動作」按鈕代替靜音鍵，可以自定義功能，像是拍照、啟用「語音備忘錄」、「專注模式」、「翻譯」和「放大鏡」等。

▲iPhone 15 Pro。（圖／官方提供）
▲iPhone 15 Pro全新的「動作」按鈕代替傳統靜音鍵，可以自定義像是拍照、啟用「語音備忘錄」等功能。（圖／官方提供）
全新A17 Pro晶片

首款 3 奈米晶片 A17 Pro ，全新 GPU 改善了微架構和設計，將比以往快上 10%，神經網路引擎的速度倍增，得以驅動 iOS 17 中的自動修正和「個人聲音」等功能，GPU 最高可比以往快達 20%。


全新5倍光學變焦

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 在 A17 Pro 晶片的驅動下，得以在一支手機上提供相當於七顆專業鏡頭的超高影像品質。專為 Pro 系列產品打造的 4800 萬像素主相機，帶來全新的 2400 萬像素超高預設解析度。主相機讓使用者得以在 24 公釐、28 公釐和 35 公釐三種常用焦距之間切換。iPhone 15 Pro 具備 3 倍望遠相機，iPhone 15 Pro Max 則提供 iPhone 歷來最長的 120 公釐 5 倍光學變焦。

▲iPhone 15 Pro。（圖／官方提供）
▲專為 Pro 系列產品打造的 4800 萬像素主相機，帶來全新的 2400 萬像素超高預設解析度。（圖／官方提供）
全新人像模式

新一代人像照具備更清晰的細節、更生動的色彩和更好的低光源環境拍攝效果。使用者首度無須切換到「人像」模式即可拍攝人像照。當畫面中有人、狗、貓，或是當使用者點按對焦時，iPhone 會自動捕捉景深資訊，以便在「照片」App 調整對焦點。


全新USB-C

採用 USB-C 連接器，一種通用的充電和資料傳輸標準，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 支援 USB 3，提供最快可達每秒百億位元的資料傳輸速度，可比以往快達 20 倍。

▲iPhone 15 Pro。（圖／官方提供）
▲iPhone 15 Pro 採用通用性更高的 USB-C 。（圖／官方提供）
全新超寬頻晶片

兩款機型均採用第二代超寬頻晶片，使兩台搭載該晶片的 iPhone 裝置連接範圍達到以往的三倍。這開創了使用「精確尋找」功能「尋找朋友」的嶄新方式。即使在人群中，iPhone 15 的使用者也能藉由分享自己的位置找到彼此。


價格與上市日期

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 將提供黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬等四種全新絕美外觀。iPhone 15 Pro 售價 3萬6900 起，並提供 128GB、256GB、512GB 和 1TB 等容量選項。iPhone 15 Pro Max 售價 4萬4900 起，提供 256GB、512GB 和 1TB 等容量選項。台灣時間 9 月 15 日  晚上 8 點開始預購 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，9 月 22 日 開始供貨。

▲iPhone 15 Pro。（圖／官方提供）
▲iPhone 15 Pro 台灣預計9/15 開放預購，9/22上市。（圖／官方提供）

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