iPhone 15漲價不買了！官網「舊機降價懶人包」　這支降3千變神機

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然而，由於iPhone 15的售價提高，不少人也相當關注舊機型的降價幅度，蘋果官網在13日深夜也更新官方售價，包括iPhone 13、iPhone 14、iPhone14 Plus、iphone SE系列機繼續販售，降價幅度從2000元至3000元不等；而iPhone 12、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max則是下架停止販售。
而看到降幅方面，iPhone 14全系列都是降價2000元；而iPhone 13則是全面降價3000元，以iPhone 13搭載的A15 仿生晶片來說，如果不是重度手機使用者，相當於一般手機使用的話，完全不會卡頓又順暢，如果是拿iPhone X系列機以下代的用戶，完全可以直上iPhone 13，降價後只要2萬1900元就可入手，CP值相當高，被不少果粉相中譽為「iPhone最新CP值神機」！
以下是蘋果官網「舊機型」打折價格對比，實際仍以官網資訊為主
🟡iPhone 14（降價2000元）
128GB：2萬7900元→ 2萬5900元
256GB：3萬1400元→ 2萬9400元
512GB：3萬8400元→ 3萬6400元
🟡iPhone 14 Plus（降價2000元）
128GB：3萬1900元→ 2萬9900元
256GB：3萬5400元→ 3萬3400元
512GB：4萬2400元→ 4萬400元
🟡iPhone 13（降價3000元）
128GB：2萬4900元→ 2萬1900元
256GB：2萬8400元→ 2萬5400元
512GB：3萬5400元→3萬2400元
🟡iPhone SE（售價未變）
64GB：1萬4900元→ 1萬4900元
128GB：1萬6500元→ 1萬6500元
256GB：2萬元→2萬元
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