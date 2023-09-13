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iPhone 15漲價不買了！官網「舊機降價懶人包」　這支降3千變神機

▲iPhone 15系列新機發表，其中iPhone 15 Pro 系列採用鈦合金的材質機身，吸引大批果粉讚賞。（圖/蘋果官網）
▲iPhone 15系列新機發表，其中iPhone 15 Pro 系列採用鈦合金的材質機身，吸引大批果粉讚賞。（圖/蘋果官網）

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果秋季發表會在台灣時間今（13）日凌晨一點登場，一共推出iPhone 15系列新機四款，這次晶片效能提升、多功能改版，許多高階機才有的功能也下放到基本款iPhone 15，雖然美金售價不變，不過台灣官網售價卻比上一代還要貴出1000元至2500元，讓原本打算換最新款iPhone 15的果粉有些打退堂鼓，紛紛把目標轉往降價的「舊機型」上頭。《NOWnews》也特別整理官網最新資訊，提供給想換新iPhone的民眾參考。

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這次蘋果發表的系列新機包括iPhone 15售價2萬9900元起、iPhone 15 Plus售價3萬2900元起、iPhone 15 Pro售價3萬6900元起以及最頂規的iPhone 15 Pro Max售價為4萬4900元，對比iPhone 14的上市售價來看，從基本款的iPhone 15就漲價2000元，最高漲幅則為iPhone 15 Pro Max，比前一代漲價2500元。

▲iPhone 15系列新機已經上架在官網，9月15開始預購，9月22日正式發貨，不過這代iPhone台灣售價較前一代貴1000元至2500元不等。（圖/蘋果官網）
▲iPhone 15系列新機已經上架在官網，9月15開始預購，9月22日正式發貨，不過這代iPhone台灣售價較前一代貴1000元至2500元不等。（圖/蘋果官網）
然而，由於iPhone 15的售價提高，不少人也相當關注舊機型的降價幅度，蘋果官網在13日深夜也更新官方售價，包括iPhone 13、iPhone 14、iPhone14 Plus、iphone SE系列機繼續販售，降價幅度從2000元至3000元不等；而iPhone 12、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max則是下架停止販售。

而看到降幅方面，iPhone 14全系列都是降價2000元；而iPhone 13則是全面降價3000元，以iPhone 13搭載的A15 仿生晶片來說，如果不是重度手機使用者，相當於一般手機使用的話，完全不會卡頓又順暢，如果是拿iPhone X系列機以下代的用戶，完全可以直上iPhone 13，降價後只要2萬1900元就可入手，CP值相當高，被不少果粉相中譽為「iPhone最新CP值神機」！

▲iPhone 13系列降價3000元，只要2萬1900元就能入手，讓不少想換新機的人都有些心動。（圖/蘋果官網）
▲iPhone 13系列降價3000元，只要2萬1900元就能入手，讓不少想換新機的人都有些心動。（圖/蘋果官網）
以下是蘋果官網「舊機型」打折價格對比，實際仍以官網資訊為主

🟡iPhone 14（降價2000元）
128GB：2萬7900元→ 2萬5900元
256GB：3萬1400元→ 2萬9400元
512GB：3萬8400元→ 3萬6400元

🟡iPhone 14 Plus（降價2000元）
128GB：3萬1900元→ 2萬9900元
256GB：3萬5400元→ 3萬3400元
512GB：4萬2400元→ 4萬400元

🟡iPhone 13（降價3000元）
128GB：2萬4900元→ 2萬1900元
256GB：2萬8400元→ 2萬5400元
512GB：3萬5400元→3萬2400元

🟡iPhone SE（售價未變）
64GB：1萬4900元→ 1萬4900元
128GB：1萬6500元→ 1萬6500元
256GB：2萬元→2萬元

▲iPhone14、13系列機種降價，價格對比圖一次看。（圖/NOWnews社群中心）
▲iPhone14、13系列機種降價，價格對比圖一次看。（圖/NOWnews社群中心）

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