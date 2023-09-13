蘋果發表會／Apple Watch Ultra 2螢幕亮度3000尼特　續航最長3天

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全新 S9 SiP
全新 S9 Sip 提供全新功能，包括雙指互點兩下手勢，以及安全且具隱私地在裝置端 Siri 取得及記錄健康資訊。Apple Watch Ultra 2 也搭載全新 4 核心神經網路引擎，處理機器學習任務的速度比初代 Apple Watch Ultra 快至兩倍。
雙指互點兩下手勢
全新雙指互點兩下手勢讓使用者能輕鬆用單手操控 Apple Watch Ultra 2，無須觸碰螢幕，就能快速啟動錶面的「智慧型堆疊」，再互點兩下即可捲視堆疊中的小工具。同時還可以控制計時器、音樂播放、鬧鐘、接聽電話、拍照，甚至在「指南針」App 中將畫面切換至全新「海拔」顯示模式，查看儲存航點的相對海拔。
更亮的螢幕
螢幕最大亮度提高至 3000 尼特，比第 1 代 Apple Watch Ultra 亮 50%，也是 Apple 迄今設計出最明亮的顯示器，讓使用者在強烈陽光下能更清楚閱讀資訊。在陰暗的室內或清晨時，顯示器亮度能降低至 1 尼特，不對周遭的人造成任何干擾。手電筒也受益於新的顯示架構；旋轉「數位錶冠」就能暫時將亮度加倍。
專業Modular Ultra 錶面
Apple Watch Ultra 全新的專屬錶面 Modular Ultra 善用加大的顯示器，利用最外層邊框顯示即時資料，包括秒數、高度或深度。它提供所有 Apple 數位錶面當中最多的複雜功能，能針對運動、戶外冒險和海洋及水上活動進行自訂。
通過極限測試
Apple Watch Ultra 2 是為挑戰極限而設計，已通過 Apple 產品當中最大範圍的高度測試，可適應深至海平面下 500 公尺的海底，高至海拔 9000 公尺的最高峰。水上運動，可搭配由 Huish Outdoors 推出的更新版 Oceanic+ App，進行風箏衝浪與寬板滑水等極限運動，或者最深可達 40 公尺的休閒水肺潛水，以及最新加入的自由潛水。內建的「水深」App 現在能儲存每次的潛水日誌，好讓使用者能在 Apple Watch Ultra 上瀏覽最近期的潛水活動。
沒網路可透過Siri 取得健康資料
使用者可以在沒有網路連結的狀況下，聲控詢問 Siri 前一晚的睡眠時數、「活動記錄」圓圈表現，或要求開始戶外跑步或自行車體能訓練、設定航點等。
精確尋找
S9 SiP 也能使用 iPhone 15 系列的「精確尋找」功能，搭載了相同的第二代超寬頻晶片，「精確尋找」能顯示遺失 iPhone 的距離與方向，並提供視覺、觸覺與聽覺指引。例如當 iPhone 被放在另一個房間，或是使用者潛水完忘記把 iPhone 放在哪裡時，都能使用這項功能找到裝置。
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