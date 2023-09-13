蘋果發表會爆料幾乎全中！iPhone 15粉紅色美哭　眾認這點超想買

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另外在iPhone 15 Pro系列機當中，包括搭載A17 Pro晶片、窄螢幕黑邊以及備受矚目的「鈦合金邊框」都有出現，而靜音的「動作按鍵」在發表前也是受到關注，只不過原本以為只是靜音功能更直覺，沒想到該按鍵還能啟用「語音備忘錄」、「專注模式」、「翻譯」「放大鏡」、「手電筒」等輔助使用功能，相當強大！而同樣也是搭配USB-C（Type-C）的充電模式，爆料也幾乎全部命中。
價格部分，在預測上有些專家認為應該會漲價，有些則爆料原價，最終結果是美金售價的部分都維持原價，不過根據台灣官網凌晨更新，台灣iPhone 15系列售價相較iPhone 14元上市價格上漲1000元至2500不等，不過由於有些過往Pro才有的功能、相機效能也下放至iPhone 15基本款機型，不少果粉還算能接受漲價幅度。
至於這代哪裡最吸引人購買，不少人認為就是「Type-C」功能，PTT「iOS」版也大推「蘋果終於進入Type-C時代了！真的買起來」、「看到Type-C身為老果粉真的兩行淚！不買不行」、「蘋果跟上Type-C之後，真的會讓人想買這代」、「終於跟上Type-C了！很勸敗」、「粉紅色加上Type-C，我真的是不買不行」、「粉紅色超級美，又搭載Type-C，iPhone X可以退役了」！
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