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蘋果發表會爆料幾乎全中！iPhone 15粉紅色美哭　眾認這點超想買

▲iPhone 15 Pro系列採用鈦合金邊框設計，相當有質感，成為這次發表新機的一大亮點。（圖/YT@apple）
▲iPhone 15 Pro系列採用鈦合金邊框設計，相當有質感，成為這次發表新機的一大亮點。（圖/YT@apple）

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果秋季發表會在台灣時間今（13）日凌晨1時登場，快狠準介紹兩款新產品，包括Apple Watch Series 9、Ultra系列以及iPhone 15一共四款系列新機，然而針對眾所矚目的iPhone 15，早在發表會之前爆料、預言就不斷，而事實上在發表會後，也證實許多爆料都是屬實，其中粉紅色的iPhone 15可以說是一大亮點，而網友公認蘋果進入「Type-C」時代這點是很大的更新，直言是最引誘人買的關鍵點。

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在蘋果發表會之前，統整所有爆料，包括在iPhone 15系列會搭載A16晶片，Pro系列擁有的動態島下放至此機款，另外還有4800萬像素的相機、使用USB-C（Type-C）的充電模式，以及容量規格和出敲碗許久的「粉紅色」，幾乎全部都命中，其中「粉紅色」機身的還被當作是介紹iPhone 15系列機的開端畫面，相當吸睛又漂亮。

另外在iPhone 15 Pro系列機當中，包括搭載A17 Pro晶片、窄螢幕黑邊以及備受矚目的「鈦合金邊框」都有出現，而靜音的「動作按鍵」在發表前也是受到關注，只不過原本以為只是靜音功能更直覺，沒想到該按鍵還能啟用「語音備忘錄」、「專注模式」、「翻譯」「放大鏡」、「手電筒」等輔助使用功能，相當強大！而同樣也是搭配USB-C（Type-C）的充電模式，爆料也幾乎全部命中。

▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列新機規格表。（圖／NOWnews社群中心）
▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列新機規格表。（圖／NOWnews社群中心）
價格部分，在預測上有些專家認為應該會漲價，有些則爆料原價，最終結果是美金售價的部分都維持原價，不過根據台灣官網凌晨更新，台灣iPhone 15系列售價相較iPhone 14元上市價格上漲1000元至2500不等，不過由於有些過往Pro才有的功能、相機效能也下放至iPhone 15基本款機型，不少果粉還算能接受漲價幅度。

至於這代哪裡最吸引人購買，不少人認為就是「Type-C」功能，PTT「iOS」版也大推「蘋果終於進入Type-C時代了！真的買起來」、「看到Type-C身為老果粉真的兩行淚！不買不行」、「蘋果跟上Type-C之後，真的會讓人想買這代」、「終於跟上Type-C了！很勸敗」、「粉紅色加上Type-C，我真的是不買不行」、「粉紅色超級美，又搭載Type-C，iPhone X可以退役了」！

▲蘋果最新推出的iPhone 15系列機終於更換為「Type-C」的轉接頭，讓不少果粉相當心動。（圖/蘋果官網）
▲蘋果最新推出的iPhone 15系列機終於更換為「Type-C」的轉接頭，讓不少果粉相當心動。（圖/蘋果官網）

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