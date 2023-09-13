蘋果發表會懶人包3分鐘看完　iPhone 15亮點、售價、開賣日一次收

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🟡iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max
- 亮點1：全新鈦金屬邊框，為iPhone 歷來最輕的 Pro 系列產品。
- 亮點2：原本的靜音撥桿改為「動作按鈕」，可以自定義功能，像是拍照、啟用「語音備忘錄」、「專注模式」、「翻譯」和「放大鏡」等功能。
- 亮點3：首款 3 奈米晶片 A17 Pro ，全新 GPU 改善了微架構和設計，將比以往快上 10% 。
- 亮點4：全新人像模式，不用手動切換到「人像」模式即可拍攝人像照，當畫面中有人、狗、貓，點按對焦時，iPhone 會自動捕捉景深，用戶就能後製編輯照片。
- 亮點5：全新USB-C，支援 USB 3，資料傳輸速度可比以往快達 20 倍。
- 亮點6：採用第二代全新超寬頻晶片，連接範圍達到以往的三倍，可以「精確尋找」。
- 亮點7：專為 Pro 系列打造的 4800 萬像素主相機，帶來全新的 2400 萬像素超高預設解析度。主相機讓使用者得以在 24 公釐、28 公釐和 35 公釐三種常用焦距之間切換。iPhone 15 Pro 具備 3 倍望遠相機，iPhone 15 Pro Max 則提供120 公釐 5 倍光學變焦。
📍iPhone 15 Pro價格
- 128GB售價3萬6900元
- 256GB售價4萬400元
- 512GB售價4萬7400元
- 1TB售價5萬4400元
- 256GB售價4萬4900元
- 512GB售價5萬1900元
- 1TB售價5萬8900元
🟡 iPhone 15 和iPhone 15 Plus
- 亮點1：iPhone 15 與 iPhone 15 Plus 螢幕分別為 6.1 吋和 6.7 吋，都配備「動態島」，室外峰值亮度最高可達 2,000 尼特，是上一的兩倍。
- 亮點2：航太級鋁金屬機身的全新弧形邊緣。
- 亮點3：相機4800萬像素主相機具備四合一像素感光元件。主相機利用運算提供全新的 2400 萬像素解析度，以適合儲存和共享的檔案大小。提供 0.5 倍、1 倍 和 2 倍等三段光學品質的變焦。
- 亮點4：全新人像模式， iPhone 會自動捕捉景深，提供後製編輯。
- 亮點5：使用A16 晶片、USB-C 連接器、第二代超寬頻晶片。
📍iPhone 15 價格
- 128GB售價2萬9900元
- 256GB售價3萬3400元
- 512GB售價4萬400元
- 128GB售價3萬2900元
- 256GB售價3萬6400元
- 512GB售價4萬3400元
🟡 Apple Watch Ultra 2
- 亮點：全新 S9 SiP，處理機器學習任務的速度比初代 Apple Watch Ultra 快至兩倍。
- 亮點：全新雙指互點兩下手勢，無須觸碰螢幕，就能快速啟動錶面的「智慧型堆疊」，再互點兩下即可捲視堆疊中的小工具。同時還支援音樂播放、鬧鐘、接聽電話、拍照。
- 亮點：螢幕最大亮度提高至 3000 尼特，比第 1 代 Apple Watch Ultra 亮 50%，也是 Apple 迄今設計出最明亮的顯示器，讓使用者在強烈陽光下能更清楚閱讀資訊。在陰暗的室亮度能降低至 1 尼特。
- 亮點：使用者可以在沒有網路連結的狀況下，聲控詢問 Siri 健康資訊。
- 亮點：搭載了第二代超寬頻晶片，提供「精確尋找」能顯示遺失 iPhone 的距離與方向，並提供視覺、觸覺與聽覺指引。
📍預購、上市：9 月 14 日上午 9 點開始訂購，9 月 22 日開始發售
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