印尼空氣污染太嚴重 雅加達公務員「居家辦公計劃」擬延長
印尼首都雅加達空氣污染持續惡化，已嚴重影響市民健康，政府推出的各種緩解空污措施都未見成效，讓相關單位頭痛不已。目前，雅加達市政府正考慮延長公務員「居家辦公計劃」，先前雅加達半數公務員被要求從8月21日起在家工作兩個月至10月21日，以減少因塞車造成的廢氣排放問題。
國際中心楊雅婷／綜合報導
《雅加達郵報》12日報道稱，雅加達特區代理首長赫魯表示，市政府考慮讓公務員居家辦公延長到雨季開始。根據天氣預報，雨季要到11月才會到來。赫魯指出，市政府會在本月先檢討居家辦公對抑制空污的成效，再決定是否延長。數據顯示，雅加達上班族約有200萬人，其中有6萬人是公務員。
赫魯進一步表示，當局會在市政府管轄的所有建築都安裝水霧生成器，協助淨化空氣，但生產水霧生成器的國家研究與創新局目前無法大量生產，安裝水霧生成器的計劃還要一陣子才能完成，赫魯期待雅加達其他高樓大廈也能自行安裝水霧生成器。
雅加達市政府認為空氣品質不斷惡化是因為今年的旱季延長，當局曾試圖進行人工降雨，但由於空中缺乏雲，效果不佳
雅加達市民因空氣嚴重污染出現呼吸道問題的人數近來明顯增多，單單是在上一週，大雅加達地區就有9萬人因呼吸道疾病求診，9月3日單日病例有4700起，兩天後增加到1萬6000起。