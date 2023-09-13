中國女子遊泰國嫌當地人英文差　網友痛批荒謬：丟中國人臉

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第二，她使用Bolt叫車前往機場的路上，因為跟司機語言不通導致對車費起了爭執，雙方各說各話，司機也對她們破口大罵，最後向機場的安全人員請求協助才獲得解決。她在旅程結束後的心得就是，「在曼谷的幾天，發現他們甚至無法聽懂英文句子，只能最簡單的單詞交流......還不如清邁按摩店的大媽們，咱就是說，學點英文吧」。
「豆豆不迷路」的發文隨即引來網友批評，痛批她「你去人家國家做客然後讓人家學英語漢語？多失禮啊……」、「連累中國旅客被歧視就是你這種人，自以為自己很重要，全世界要圍著你轉」、「你怎麼不學點泰文，這麼傲慢的嗎」、「中國的泰國餐廳裡面會要求員工講泰文」，對於她的發文相當不以為然。
中國網友也趁機對這名女子進行歷史教育，他們提到泰國是東南亞唯一從未被殖民過的國家，他們的母語就是泰語，但若從泰國人的英文水準和普及率來看，在非英語國家之中其實已經相當高，網友們反問女子「泰國的英語普及率可比中國高得多得多，你怎麼不叫中國人學點英文」、「像你這樣說中國人是不是也應該都學英文？避免不會中文的人去旅遊有不好的體驗」。也有網友誠懇建議她出門在外應該多點尊重包容，語言只是溝通的工具，入境隨俗感受當地文化，才能擁有美好的旅遊體驗。