iPhone 15直逼3萬！連兩年漲價　15 Pro Max 5萬8900元成最貴蘋果

2023蘋果發表會於今（13）日凌晨登場，會中公開眾所期待的iPhone 15系列新機，對比去年發表會，新機的美國售價維持和前代相同，iPhone 15為799美元起、iPhone 15 Pro是999美元起，但台灣售價卻「連兩年漲價」，入門版iPhone 15最低門檻要2萬9900元，而最高階iPhone 15 Pro Max 1TB則衝上5萬8900元，再度刷新蘋果天花板，成為史來最貴蘋果手機。
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台灣這次同樣在首波發售區，iPhone 15系列新機於今（13）晨發表會亮相後，後（15）日晚間8時就會在台灣Apple官網開放預購，今年iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max皆同步9月22日在台灣開賣。雖然下周五就能拿到燒燙燙的新機，但今年價格更燙手，想啃蘋果最少要準備近3萬元。
而iPhone 15 Pro Max則砍掉128GB容量規格、直上256GB，對比前代iPhone 14 Pro Max售價1099美元起，iPhone 15 Pro Max調整為1199美元起。台灣售價更讓人流淚，比起去年iPhone 14 Pro Max系列最低4萬有找，今年若想入手iPhone 15 Pro Max，起手式256GB就要4萬4900元，至於最頂規的iPhone 15 Pro Max 1TB高達5萬8900元，成為蘋果最貴手機。