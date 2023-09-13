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iPhone 15直逼3萬！連兩年漲價　15 Pro Max 5萬8900元成最貴蘋果

▲2023蘋果發表會公布新機售價，台灣連兩年漲價，iPhone 15入手價直逼3萬元，iPhone 15 Pro Max 1TB要價5萬8900元，成為最貴蘋果手機。（圖／Apple官網）
▲2023蘋果發表會公布新機售價，台灣連兩年漲價，iPhone 15入手價直逼3萬元，iPhone 15 Pro Max 1TB要價5萬8900元，成為最貴蘋果手機。（圖／Apple官網）

記者黃韻文／綜合報導

2023蘋果發表會於今（13）日凌晨登場，會中公開眾所期待的iPhone 15系列新機，對比去年發表會，新機的美國售價維持和前代相同，iPhone 15為799美元起、iPhone 15 Pro是999美元起，但台灣售價卻「連兩年漲價」，入門版iPhone 15最低門檻要2萬9900元，而最高階iPhone 15 Pro Max 1TB則衝上5萬8900元，再度刷新蘋果天花板，成為史來最貴蘋果手機。

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台灣這次同樣在首波發售區，iPhone 15系列新機於今（13）晨發表會亮相後，後（15）日晚間8時就會在台灣Apple官網開放預購，今年iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max皆同步9月22日在台灣開賣。雖然下周五就能拿到燒燙燙的新機，但今年價格更燙手，想啃蘋果最少要準備近3萬元。

▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列台灣售價出爐。（圖／NOWnews社群中心）
▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列台灣售價出爐。（圖／NOWnews社群中心）
蘋果發表會公布的美國地區手機售價，iPhone 15為799美元起、iPhone 15 Pro是999美元起，皆維持和前代相同，但到了台灣卻連續兩年漲價，從兩年前iPhone 13上市是2萬5900元起、到去年iPhone 14發表是2萬7900元起，而今年iPhone 15上市再漲2000元，最低階入門款iPhone 15 128GB就要2萬9900元，連勞動部調漲後的基本工資都買不起。

▲上圖為2022年蘋果發表會，下圖是今晨最新蘋果發表會。（圖／Apple直播）
▲上圖為2022年蘋果發表會，下圖是今晨最新蘋果發表會。（圖／Apple直播）
而iPhone 15 Pro Max則砍掉128GB容量規格、直上256GB，對比前代iPhone 14 Pro Max售價1099美元起，iPhone 15 Pro Max調整為1199美元起。台灣售價更讓人流淚，比起去年iPhone 14 Pro Max系列最低4萬有找，今年若想入手iPhone 15 Pro Max，起手式256GB就要4萬4900元，至於最頂規的iPhone 15 Pro Max 1TB高達5萬8900元，成為蘋果最貴手機。

▲2023蘋果發表會登場，Apple官網13日更新iPhone 15系列最新售價，對比iPhone 14價格一次看。（圖／NOWnews社群中心）
▲Apple官網13日更新iPhone 15系列最新售價，對比iPhone 14價格一次看。（圖／NOWnews社群中心）
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