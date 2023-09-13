中國假消息瞎扯「夏威夷野火是氣象武器」 美駐日大使：無恥
微軟、蘭德公司、Recorded Future和NewsGuard聯合調查夏威夷野火期間，中國利用假消息在社群發布大量陰謀論貼文，聲稱野火是美國政府測試全新氣象武器導致，茂宜島（Maui）正是美軍測試地點。中國網軍甚至使用生成式AI製造以假亂真影像，讓氣象武器聽來煞有其事，這也是AI技術首度被用來進行認知戰。對此，美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）12日痛批中國「無恥的利用人類悲劇來謀取自己的政治利益」。
國際中心楊雅婷／綜合報導
美國夏威夷茂宜島上個月發生史上最慘重的山林野火，至少造成100多人死亡，許多民眾無家可歸，經濟損失慘重。但中國政府卻在此時利用人工智慧（AI）工具散播假消息，聲稱夏威夷野火肇因於美國的「氣象武器」（weather weapons）。近來經常批評中共的美國駐日大使易曼紐在X發文，痛批中國散播假消息的行為，同時提到新冠肺炎時，中國聲稱是美方將病毒傳到中國，以及現在仍在散播福島核廢水的虛假資訊。
曼紐指出，「習近平的劇本很清楚，無恥的利用人類悲劇謀取政治利益，不顧那些死去的生命！試想，如果中國把這些精力投入到人道援助和有利於世界的事情，這個世界會怎樣呢？不過假使他們能做到，才是稀奇！」亳不掩飾對中國的不滿及憤怒。