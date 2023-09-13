台南國小狼師伸魔爪！性侵猥褻逾10人受害 教育局：追繳退休金
台南市某國小退休男教師，被控於任職期間，涉嫌猥褻及性侵女學生，2020年9月間，台南市教育局接獲通報，將該案移送檢調單位偵辦，發現共有超過10名學生受害，其中2名受害女學生的追訴期內還未過，案經台南地院審理，依性侵、猥褻等26個罪名，合併判該男教師13年徒刑。對此，台南市教育局表示，經確認屬實後，即通報該男教師為全國不適任教育人員、終身不得再任教職。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該男教師於2004年退休迄今19年，曾於兩所學校任職約20年，其被指控於任職期間，涉嫌對女學生猥褻及性侵，受害這超過10人以上。2020年9月間，台南市教育局接獲通報，隨即與校方進行調查，及通報檢調介入偵辦。檢警調查後，有6人證稱遭該男師侵犯，但舉發報案時間已超過追訴權時效，僅2名學生的追訴期內還未過。2人受害時間，分別為2002年9月至2004年6月間、2004年3月至同年4月間。
台南市教育局表示，目前該教師一審判決有罪，依規定，本案若經法院最終判處該教師有期徒刑以上之罪確定，教育局將立即請學校依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第80條，及其施行細則第42條規定，依法追繳該師已支領的退（離）職相關給與。教育局重申，針對性侵案深惡痛絕，在法律追訴期內一定究責到底；超過追訴期部分，也支持修法延長。
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