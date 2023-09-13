中國利用生成式AI控制社群 「模仿美國選民」操弄政治色彩內容
微軟（Microsoft）研究人員近期發表的最新研究報告中指出，今年三月以來，中國官方控制的社群媒體假帳號網絡，正在大量利用生成式人工智慧（AI）技術操弄一系列具有政治色彩的內容，企圖煽動美國選民的情緒，藉此擾亂2024年美國總統大選，報告顯示，這些社群媒體帳號疑似都是中國資訊戰行動的一部份，和美國司法部所指「（中國）公安部內的精英小組」的活動高度相似。
國際中心楊雅婷／綜合報導
微軟表示，中國在社群平台利用假帳號活動，今年三月起使用生成AI技術，用英語製造出大量帶有政治色彩的內容，並且還會「模仿美國選民」。微軟並未具體指出哪個社群媒體平台受到影響，但從報告的截圖看來，是截取自自臉書和推特（現為Ｘ）的貼文。
微軟研究人員表示，中國透過生成式AI創造的新內容「更引人注目」，因為生成式AI可以從頭創造出影像、文本和其他媒體；過去中國的視覺效果依賴數位繪圖、庫存照片拼貼和其他手工圖形設計，顯得相當粗糙、笨拙。
研究報告以一張中國帳號張貼的AI生成影像作為範例，這個影像描繪自由女神手持突擊步槍，旁邊附上字幕：「一切都被扔掉了。暴力女神。」
這些被識破的中國假帳號將位置設在美國境內、張貼美國政治口號，同時分享各式各樣國內政治議題的標籤，透過模仿讓自己看起來更像是美國人。
報導指出，這份報告看到社群媒體環境令人極度擔憂，美國即將進入準備2024年總統大選的階段，2016年俄羅斯曾透過操弄社群媒體干預二大選，這些「客製化」製造假消息的網路戰，若不加以遏止，將會成為民主的毒瘤。