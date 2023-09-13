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杭州亞運／林子偉、鄭宗哲打擊兇猛！中華隊可望睽違17年再奪金

海盜隊好手鄭宗哲，又在2A敲雙安，打擊十分強悍，有機會擔任亞運中華隊開先鋒。（圖／葉政勳攝）
海盜隊好手鄭宗哲，又在2A敲雙安，打擊十分強悍，有機會擔任亞運中華隊開先鋒。（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

第19屆亞洲運動會，2022年杭州亞運（Hangzhou 2022 Asian Games），預計從2023年9月23日展開，今年升上2A的海盜隊好手鄭宗哲，有機會擔任中華隊「核彈頭」，也是最可怕的開路先鋒，他跟林子偉、林立、林安可再度於WBC經典賽後聚首，一起為中華隊奪金努力。

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杭州亞運賽事，中華隊首戰對手未定，不過以組別來分，中華隊要先遇到韓國隊、香港隊，預計對韓國之戰絕不能輸，但超級循環賽，可能會對上日本、中國等隊，對中華隊也是考驗。

▲樂天桃猿林子偉回到中職，並且將參加杭州亞運會。（圖／樂天提供）
▲樂天桃猿林子偉回到中職，並且將參加杭州亞運會。（圖／樂天提供）
中華隊這屆賽事有「海嘯哥」林子偉領軍，預計對戰韓國、日本、中國等隊，中華隊坐二望一，起碼銀牌以上起跳，力拚自2006年杜哈亞運會後，睽違17年再度奪金。

鄭宗哲則是今年在經典賽擔任中華隊開路先鋒，表現優異，他的揮棒、跑壘、守備都很有水準，可以守內野要位，吳念庭也可守一、 三壘等位置，可以固定先發。

外野部分，林立、林安可、都可守，林子偉也可以幫助球隊鎮守外野，中華隊的打序跟陣容可以很多樣，讓對手防不勝防。

韓國隊經典賽國手高祐錫李義理具昌模、朴世雄、金慧成、姜白虎、崔知訓等都也會參加，反觀日本隊則以業餘隊出戰，但監督石井章夫對台灣很熟悉，中華隊也要小心敵情。

▲韓國重砲姜白虎。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國重砲姜白虎。（圖／美聯社／達志影像）

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