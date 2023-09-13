汽車違停路口！警盤查逮到「通緝犯」 當場查獲安非他命及海洛因
本月7日晚間9時許，新北市八里區中山路一段附近，警方查獲一起毒品案件，當時員警正在執行勤查勤務，卻看到42歲的陳姓男子，將自小客車違停在路口，隨即上前攔查。不過警方發現，陳男提供的身分證照片與本人不符，經調查確認，陳男竟是士林地檢發布之毒品通緝犯，並於其車上查獲現第二級毒品安非他命16包、第一級毒品海洛因3包，除將陳男逮捕歸案外，全案也將依通緝、毒品危害防制條例，移送士林地檢偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，蘆洲分局龍源所警員，於7日晚間執行勤查勤務，經過八里區中山路一段65巷口時，見一台自小客車違規停放於路口轉彎處，隨即上前實施盤查，因陳男提供之證件與本人不符，調查後發現，陳男竟是遭通緝的毒品犯，後經搜索，發現陳男攜帶二級毒品安非他命16包、一級毒品海洛因3包及注射針頭2支，全案依法移送偵辦。
警方也呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。
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