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MLB／大谷翔平連續9場沒先發！本季可能提前「關機」再也不出賽

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，將進行生涯第二度的手肘手術。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，將進行生涯第二度的手肘手術。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今（13）日再度被放在先發名單外，天使出戰水手隊3連戰，大谷依舊因為右腹斜肌拉傷有點發炎狀況，持續板凳出發，但天使強調他是輕症，並不會讓他進入傷兵名單，天使隊也希望票房可以有所助益，但美國媒體已經爆料，大谷可能本季都不會再上場。

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大谷在24日對紅人隊比賽中，先發開轟，投手方面僅投1.1局就退場，之後發現是手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，本季投手提前關機。

但大谷繼續打擊，似乎也受到影響，打擊方面屋漏偏逢連夜雨，4日打擊練習後就拉傷，5日檢查後，目前還是休養狀況。

12日對戰水手，原本天使主帥Phillip  Nevin讓他在先發名單中，但又突然撤換，他解釋：「大谷沒有百分百感覺良好，所以無法讓他出賽。」

大谷今年為球隊，持續出賽，從經典賽後都幾乎沒休息，打者身份出賽135場，44轟，3成04打擊率，95打點，20轟。

長期追蹤大谷翔平的記者Jeff Fletcher，也在《橘郡紀事報》中訪問天使主帥Phillip  Nevin，但他依舊認為這時機點，大谷不應該在傷兵名單。


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