MLB／大谷翔平仍會痛連9場缺陣 右腹斜肌若未好轉本季恐直接報銷
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊二刀流好手大谷翔平，因右腹斜肌傷勢未痊癒，今（13）日作客西雅圖水手，依舊不在先發打線之中，這已經是他連續9場缺席，也是自2019年9月進行左膝手術以來，缺席最久的一次。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平原本在12日被列入先發名單，但在打擊練習完之後，對總教練Phil Nevin表示自己「還沒有恢復到百分之百」，因此選擇繼續坐板凳。針對右腹斜肌的傷勢情況，大谷透露，目前受傷部位仍然有些疼痛感。
隨著賽季進入尾聲，Nevin指出，若大谷翔平傷勢沒有好轉，很可能被放入傷兵名單，甚至直接關機到球季結束。不過大谷仍自信能夠出賽，也非常渴望出賽，「如果他在作客水手三連戰仍無法出賽，那麼被列入傷兵名單的可能性也越來越高。」Nevin說。
大谷在本月5日的賽前打擊練習時傷到了右腹斜肌，儘管他顯示出非常想要出場的意願，但至今仍未能復出。
本季大谷以打者身分出賽135場，擊出44轟和8支三壘安打，兩項成績排美聯第一，貢獻95分打點和102分得分，另外跑出20次盜壘成功，打擊三圍.304/.412/.654，OPS（攻擊指數）高達1.066，有望贏得生涯第二座美聯MVP。