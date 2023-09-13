iPhone 15買不買好猶豫！專家讚「這台」升級有感 這2類人可以換
iPhone 15系列在蘋果秋季發表會正式登場，3C達人廖阿輝表示，新系列除了效能提升外，也全面升級為Type-C充電模式、動態島、窄邊框，跟過去相比這次更新較有感。若是上一代的用戶想升級同等級的iPhone 15，原先是Pro、Pro Max的用戶比較能感受到升級差異，除了搭載A17 Pro晶片，還有支援USB 3加快資料傳輸速度，本次更是少見在規格提升的同時，使用鈦金屬設計降低手機重量。若是以手機平均使用2年的調查結果來看，目前使用iPhone 12、iPhone 13的用戶正好可以考慮買新機。
記者鍾怡婷/綜合報導
3C達人廖阿輝針對本次iPhone 15四款新手機，盤點亮眼的效能提升、功能改版，正面讚賞iPhone 15全系列升級相較以往更有感，包括考量歐盟規定全面改用Type-C通用接口、手機邊框變窄、全系列採用動態島設計、2400萬像素解析度、更高的相機望遠系統等。
而iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 高端規格獨有的新升級，有支援 USB 3提供更快的資料傳輸速度，可比以往快達20倍；採用輕量鈦金屬設計降低重量。還有iPhone 15 Pro Max獨佔的5倍光學變焦。
廖阿輝指出，這次iPhone 15系列每一台的升級都算不錯，不過若是上一代想升級至iPhone 15同等級，以差異性大小來看，這次真的要選購高階的Pro和Pro Max升級最有感，在功能規格提升的同時，重量還變輕算是iPhone比較少的特例；不過若是聚焦在處理器升級的話，iPhone 15也是在升級至A16晶片後，重量卻變得更輕巧。
不過，在選購建議上他也強調，買蘋果手機沒有性價比高低的問題，選購3C當然是有錢就買新不買舊、買高規格升級更有感，不過最重要的還是要考慮現實面的「預算問題」，真要說有哪些人建議換新機，以目前調查結果看來民眾使用手機的週期約在2年左右，因此使用iPhone 12、iPhone 13系列的人可以趁著新機上市更換，在使用上也會有感升級；至於iPhone 14如果有預算考量，則可以先緩緩。