台積電投資安謀、英特爾IMS！國際分析師：卡位蘋果、輝達訂單
台積電12日拍板，砸1億美元認購安謀國際（ARM），投逾4億美元取得英特爾IMS 10%股權，對此，國際分析師今（13）日指出，蘋果（Apple）與輝達（NVDIA）也都有投資ARM，而台積電投資ARM則有利強化與兩者的合作，並爭取2奈米訂單。
記者鄭妤安／台北報導
台積電12日於臨時董事會上，通過2項重要決議，首先是在1億美元的額度內，認購ARM普通股，並以不超過4.328億美元的額度，向Intel購買納米設備商IMS 10%股權。
郭明錤分析，這兩筆投資主要目的為提高垂直整合能力，以確保從目前3奈米的FinFET技術能順利轉換到2奈米的GAA技術。
他接著表示，Intel將用18A製程 ，約等同台積電2奈米製程，生產ARM自家晶片，這可能是台積電需更積極投資ARM的其中一個原因。台積電可藉由投資ARM並進行更緊密的合作，有助於在台積電的先進製程與封裝技術上針對ARM IP進行優化。
郭明錤提到，Apple與NVDIA最快有可能將在2026年用2奈米技術分別生產iPhone處理器與B100的下世代AI晶片，因這兩大潛在2nm客戶也有投資ARM，故台積電投資ARM有利強化與Apple以及NVIDIA的合作並爭取2奈米訂單。