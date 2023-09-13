日本高校受邀國慶演出　陳其邁：邀請全國民眾來高雄搶先觀賞

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繼去年日本京都橘高校吹奏樂部在國慶大會表演掀起熱潮，今年國慶籌備委員會與中華文化總會邀請東京農業大學第二高等學校吹奏樂部訪台參與國慶大會表演；這也是國慶大會表演團體，首度在國慶演出前先於高雄進行表演，讓高雄市民、全台民眾在南部也能提前感受國慶表演團體震撼人心的盛大演出，為國慶大會表演及系列活動拉開序幕，高市府也一定會熱情盡地主之誼，透過音樂表演、學生之間的交流，讓台日友情再加溫、互動更加緊密。
位於日本群馬縣的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部有著「翡翠騎士（EMERALD KNIGHTS）」的稱號，與京都橘高校吹奏樂部同為全國性大賽的金賞常勝軍，曾拿下日本多項比賽大獎，更是群馬縣第一所在同年榮獲兩座全國性大賽金賞的學校，繼去年橘色惡魔旋風後，預計今年將再次掀起翡翠騎士風潮。
為了讓「翡翠騎士」感受高雄的溫暖陽光與熱情魅力，高雄市政府也將盡地主之誼，安排文化參訪、美食饗宴及台日學生交流，讓日校師生深入認識高雄，享受高雄在地美食與濃濃人情味，盼透過此次交流讓台日年輕世代建立友好情誼，也讓台日交流譜出嶄新篇章。
高雄市政府官方網站，邀請高雄市民與全國民眾於10月8日下午4時與翡翠騎士一起前進大港，到高雄港7號碼頭搶先觀賞國慶表演團體「翡翠騎士」大陣仗且震撼人心的演出，享受港灣風情及無與倫比的音樂饗宴。