LINE免費貼圖9組！台積電「安安寶寶」一鍵下載：祝福中秋節快樂

美HPV所致「頭頸癌」數已超過子宮頸癌　醫生分析2原因並傳授3招預防

▲美HPV所致「頭頸癌」數已超過子宮頸癌　醫生分析2原因並傳授3招預防
▲美HPV所致「頭頸癌」數已超過子宮頸癌　醫生分析2原因並傳授3招預防

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】不論女性、男性都應預防人類乳突病毒（HPV）感染，因為HPV持續感染，除了會有子宮頸癌風險外，也可能會導致頭頸癌、肛門癌、菜花。其中，頭頸癌是近年來最關注的疾病風險之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會醫師陳贈成指出，台灣HPV感染導致的頭頸癌罹病率正逐年增高，年增率為6.9%，而美國自2010年起也有逐年增高的趨勢，而且在美國目前HPV感染導致男性罹患頭頸癌的個案數已超越罹患子宮頸癌的女性個案數，因此民眾應特別注意。

HPV感染與頭頸癌發生有關　不菸不酒也有罹癌風險

頭頸癌是上消化道與上呼吸道癌症的統稱，主要可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等。陳贈成醫師提到，頭頸癌風險因子包含檳榔、菸、酒、基因、HPV等，因此即使不菸不酒，也有可能會因為HPV持續感染而導致頭頸癌。

陳贈成醫師指出，根據美國統計資料顯示，約有21－70%頭頸部相關癌症為HPV感染所致，其中有21%的下咽癌與HPV感染有關，口腔癌有32%，此外口咽癌有70%是HPV持續感染引起的，而台灣口咽癌的部分也有30%是HPV持續感染所致。

美頭頸癌數超越子宮頸癌　醫師分析與2原因有關

目前，研究也發現，美國男性HPV感染導致頭頸癌的個案數已超越子宮頸癌個案數。對此，陳贈成醫師表示原因與疫苗注射、篩檢有關。台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會婁培人理事長提到，由於目前並沒有針對HPV感染相關的頭頸癌篩檢計畫，因此打疫苗還是最好的預防方式。

婁培人理事長也指出，一般來說病毒自然感染的保護力會優於疫苗注射，不過HPV疫苗不同，自然感染的保護力反而輸給了疫苗注射，這與病毒特性、基因型多、感染型別不同等有關，因此要預防HPV最有效的方法還是疫苗。

3招預防HPV感染　醫學會攜手樂天女孩鼓勵預防HPV

婁培人理事長、陳贈成醫師也提出3招預防HPV感染的方法：

  • 安全性行為：注意安全性行為，全程使用保險套
  • 改善師活型態：戒菸、戒酒、戒檳榔等不良習慣
  • 依醫囑接種疫苗：諮詢醫師了解及早預防的選擇
為了鼓勵民眾接種HPV疫苗預防感染，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會今（2023）年還攜手樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員籃藍、Yuri、宋宋舉辦《Heads up！迎頭一擊HPV！》活動，9月15日起至10月底參與活動關心自己的健康，還有機會獲得樂天桃猿例行賽門票與樂天女孩限定客製化周邊禮品。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59209

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

「升學壓力、社群焦慮好嚴重」健康心理假應推行至國高中，專家提出配套

A 流感連三周升溫從「夏季延燒入秋」！2 族群感染後放毒潛伏期加長要小心

失智症首選「非藥物治療」！ 閱讀3處方箋減輕照顧負荷

曬太陽補充維生素D　怎麼曬才正確？曬越久越好嗎？醫師告訴你

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞