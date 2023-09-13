▲美HPV所致「頭頸癌」數已超過子宮頸癌　醫生分析2原因並傳授3招預防

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HPV感染與頭頸癌發生有關 不菸不酒也有罹癌風險頭頸癌是上消化道與上呼吸道癌症的統稱，主要可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等。陳贈成醫師提到，頭頸癌風險因子包含檳榔、菸、酒、基因、HPV等，因此即使不菸不酒，也有可能會因為HPV持續感染而導致頭頸癌。
陳贈成醫師指出，根據美國統計資料顯示，約有21－70%頭頸部相關癌症為HPV感染所致，其中有21%的下咽癌與HPV感染有關，口腔癌有32%，此外口咽癌有70%是HPV持續感染引起的，而台灣口咽癌的部分也有30%是HPV持續感染所致。
美頭頸癌數超越子宮頸癌 醫師分析與2原因有關目前，研究也發現，美國男性HPV感染導致頭頸癌的個案數已超越子宮頸癌個案數。對此，陳贈成醫師表示原因與疫苗注射、篩檢有關。台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會婁培人理事長提到，由於目前並沒有針對HPV感染相關的頭頸癌篩檢計畫，因此打疫苗還是最好的預防方式。
婁培人理事長也指出，一般來說病毒自然感染的保護力會優於疫苗注射，不過HPV疫苗不同，自然感染的保護力反而輸給了疫苗注射，這與病毒特性、基因型多、感染型別不同等有關，因此要預防HPV最有效的方法還是疫苗。
3招預防HPV感染 醫學會攜手樂天女孩鼓勵預防HPV婁培人理事長、陳贈成醫師也提出3招預防HPV感染的方法：
- 安全性行為：注意安全性行為，全程使用保險套
- 改善師活型態：戒菸、戒酒、戒檳榔等不良習慣
- 依醫囑接種疫苗：諮詢醫師了解及早預防的選擇
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59209
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