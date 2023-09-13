王力宏婚變陷低潮！年夜飯獨居吃便當 他崩潰痛哭：為何走到這樣
歌手王力宏2021年12月爆出婚變，她遭前妻李靚蕾控訴私生活混亂，導致他好男人形象全毀，事業跌落谷底。2022年的過年，王力宏一個人獨居在工作室，年夜飯只能吃便當，還得和老鼠共處一室，讓他一度蹲在地上落淚，感嘆「為何一定要走到這樣？」
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，王力宏因婚變體悟人生，經紀人楊文杰透露，2022年的除夕夜，和王力宏在工作室吃著便當作為年夜飯，過年問候的人也明顯減少許多，楊文杰坦言那段時間很心酸，為躲避媒體，王力宏獨居在工作室不敢外出，只能整天在工作室繞圈圈，還必須和老鼠共處一室。
因李靚蕾的指控，讓王力宏成了過街老鼠，當時他的心情盪到谷底，曾一度蹲地痛哭「為何一定要走到這樣？」晚上睡覺時也會淚濕床單，他說：「我以為只是做惡夢，當越來越清醒後，才發現這一切經歷不是夢，而是真的發生的事。」
這兩年，王力宏在邱瓈寬的幫助之下，於世界各地開演唱會漸漸復出，上周末在小巨蛋開唱，他在演唱會上說道：「我做過什麼，也是看新聞才知道，真相吧，真相不重要，流量最重要，我終於明白了。」這段話不僅引起前輩甄妮、藍心湄開轟，時隔2天後，前妻李靚蕾於昨（12）日首度發聲：「真心愛藝術就讓藝術純淨，沉靜在藝術當中找到自己的寧靜，不要再以藝術之名，擾亂社會的道德秩序。」