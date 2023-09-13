美CPI公布前！日圓貶至147 新台幣早盤陷盤整、高低價差僅2.5分
美國即將公布8月消費者物價指數（CPI）數據，在市場趨向觀望之下，亞洲主要貨幣兌美元持續盤整，日圓兌美元則在市場預期今年貨幣政策調整可能性不大之下，進一步回貶至147價位，新台幣兌美元今（13）日早盤也在平盤上下震盪，目前高低價僅2.5分。
記者顏真真／台北報導
日本央行總裁植田和男上周受訪內容，引發市場對日本放棄負利率政策的預期，日圓創下近2個月最大漲幅，一度回升至145價位，但日本自民黨參議院幹事長世耕弘成認為 BOJ 總裁最近的言論意味著繼續實施寬鬆貨幣政策，加上近日日本經濟數據疲弱，距離日本央行 總裁所稱達到可持續2%通貨膨脹目標的條件仍遠，讓市場認為今年調整政策的可能性不大，日圓回吐部分升幅，日圓回到147價位，目前在147.39兌1美元附近。
除了日圓之外，亞洲主要貨幣韓元今日早盤盤整偏升，來到1326.7兌1美元，人民幣兌美元中間價上修至7.1894元，離岸人民幣則盤整在7.3上下震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.02元、升值1.2分開出，但在市場觀望美國最新通膨數據出爐，加上亞幣兌美元也陷盤整，新台幣升幅有限，甚至一度轉貶，目前在平盤上下震盪、升貶互見，高低價差僅2.5分。