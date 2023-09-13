蘋果發表新機後跌1.7% 台股早盤開高！蘋概雙王鴻海與大立光走跌
蘋果秋季發表會後股價下挫跌1.7%，美股四大指數昨（12）日也全面走跌，台北股市今（13）日早盤開高，一度漲逾80點，來到16653點。蘋果股價下挫，權值王台積電早盤漲4元，來到548元，漲幅0.3%，但蘋概股雙王較為弱勢，鴻海跌近1%、大立光跌2%。AI概念股今日強勢，緯創漲近1%、廣達漲1%、緯穎漲3%，而IC設計與英特爾概念股為盤面焦點、表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股市場等待美東時間周三的關鍵數據發布，但同時擔憂油價飆升加劇通膨隱憂，美股道瓊指數12日下跌17.73點，或0.05%，收34645.99點；那斯達克指數下跌144.28點，或1.04%，收13773.61點；標普500指數下跌25.56點，或0.57%，收4461.9點；費城半導體指數下跌28.14點，或0.79%，收3541.09點。
台北股市今日開高走高，早盤一度漲逾80點，來到16653點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲4元，來到548元，漲幅0.3%。同樣為晶圓代工的聯電漲1%多，世界先進也漲1%以上，力積電漲1.8%。蘋果發表新機後股價下挫，蘋概股雙王也較為弱勢，鴻海跌近1%、大立光跌2%。其他重要電子股，如聯發科強勢漲逾1%，來到737元。南亞科、旺宏也漲1%以上，另外，華碩、友達、和碩也走高，
AI概念股今日強勢，緯創漲近1%、廣達漲1%、緯穎漲3%、廣運漲約2%。矽智財概念股表現亮眼，力旺漲逾6%、世芯-KY、創意、智原漲2到3%。英特爾發布全新Thunderbolt 5連接技術，可為電腦使用者提供更優異的連接速度和頻寬優勢，使相關台廠也紅通通，如嘉基漲6%、祥碩與貿聯-KY漲逾3%、光通訊華星光與波若威也漲3%多、譜瑞-KY漲逾1%。