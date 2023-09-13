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台鐵「特等站站長帽」變成一卡通！今開賣每組550元

▲台鐵推出台鐵特等站站長帽一卡通，並將於9月13日上午10點至9月22日上午10點在台鐵夢工場網路商店開放會員搶先預購。（圖／台鐵提供）
▲台鐵推出台鐵特等站站長帽一卡通，並將於9月13日上午10點至9月22日上午10點在台鐵夢工場網路商店開放會員搶先預購。（圖／台鐵提供）

記者許若茵／台北報導

台鐵歷年推出的造型一卡通向來是鐵道迷收藏的首選，台鐵再度與一卡通公司合作推出別具特色的「特等站站長帽」造型一卡通，並於今（13）日上午10點至9月22日上午10點在台鐵夢工場網路商店開放會員搶先預購，每組售價550元。

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進出台鐵車站搭乘火車的民眾，對於身穿制服台鐵員工的第一印象，離不開那頂帥氣的大盤帽，但各個鐵路員工所配戴制服帽有所差異。台鐵說明，本次推出造型一卡通的原型，即是取自於執勤在台北、台中、高雄與花蓮四個特等站站長所配戴的制帽，深藍底、紅色帽邊配上一條金線與一條金色風帶，再鑲上印有台鐵局徽及象徵展翅飛翔翅膀圖樣的金色新式帽徽。

台鐵表示，今日上午10點至9月22日上午10點在台鐵夢工場網路商店開放會員搶先預購，每組售價550元。錯過首波網路商店預購也別失望，9月27日起在台鐵夢工場相關銷售據點，也備有部分現貨提供鐵道迷朋友現場購買收藏，每組售價新台幣550元，每人每次限購5組，商品數量有限，喜愛台鐵商品的朋友們務必把握機會。

（一）    台鐵夢工場網路商店預購資訊如下：
1.預購期間：112年9月13日上午10時至9月22日上午10時（商品數量有限，售完為止）。
2.活動內容：
(1)台鐵《特等站站長帽》造型一卡通，每組售價新台幣550元，每筆訂單限購5組。
(2)網路會員獨家加購優惠：凡於預售期間內購買台鐵《特等站站長帽》造型一卡通，即可以優惠價格購買指定商品：藍皮列車餐具組、簡約小圓包及簡約保溫瓶(灰色)等精選商品，每筆訂單每項加購品限購1個(售完為止)。
3.台鐵夢工場-網路購物須知：
(1)網路購物前請先加入本局會員，並請於購買前登入會員。
(2)將商品『加入購物車』後，請儘速完成訂購流程，並產生訂單編號才算完成訂購；如未儘速完成訂購流程，系統不會保留您所放入購物車的商品，且商品已售罄時，將無法進行結帳。
(3)本次《特等站站長帽》造型一卡通為預購商品，為確保會員購物權益，請務必至常見問題區詳閱《預購商品購物須知》後再訂購；預購商品實際出貨日期將以系統發送之商品寄送通知為準。

（二）實體通路銷售活動資訊如下：
1.銷售期間：112年9月27日10點起至商品銷售完畢為止。
2.活動內容：每組售價550元，每人每次限購5組，提供刷卡或付現。
3.銷售據點洽詢電話：
(1)台鐵夢工場旗艦店：02-23830367。
(2)台鐵夢工場松山店：02-27474242。
(3)台鐵夢工場南港店：02-26511417。
(4)台鐵夢工場花蓮店：03-8333971。
(5)台鐵夢工場台東店：089-235705。
(6)台鐵便當販賣店-台北2號店：02-23619309。
(7)台鐵便當販賣店-高雄西門店：07-2851751。
(8)台鐵便當販賣店-新竹店：04-22224683。
(9)台鐵便當販賣店-台中店：04-22224683。
(10)台鐵便當販賣店-彰化店：04-22224683。

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