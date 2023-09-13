NBA／勇士與CP3化敵為友 Draymond Green放話：我們可以再拿2冠
明星控衛「CP3」Chris Paul加盟金州勇士，絕對是今年夏天最受矚目的轉隊案之一。勇士前鋒Draymond Green今（13）日接受ESPN記者Ohm Youngmisuk採訪時表示，他認為現在球隊的陣容有機會再拿2冠，他個人很希望幫助Paul拿下生涯首冠。
運動中心/綜合報導
當剛開始聽到關於Paul可能加盟勇士的消息時，Green坦言自己對此並不感興趣，因為他討厭和自己的敵人聯手，「以1-10來比喻，我恨他的程度有到11！但我認為這也是我尊重他的一種方式。」
不過隨著Paul加入球隊，Green已經和對方交談過幾次，他現在很高興能和這位名人堂級控衛攜手合作，也毫不懷疑他們能夠一起取得許多成就，比如：再拿兩座冠軍。
「我不喜歡一定什麼事情都加上一個數字。」Green這樣告訴 ESPN，「但我不明白為什麼我們不能再獲得2座冠軍？為什麼不呢？」
Green已經與兩屆MVP得主Stephen Curry和聯盟知名神射手Klay Thompson一起贏得過4次NBA總冠軍。他認為接下來的首要目標就是幫助Paul拿下個人生涯首枚冠軍戒指。
「我認為下一季是我職業生涯中最重要的賽季之一。這並不是為了贏回關於我個人的任何東西，而是要幫助Chris Paul贏得其生涯首冠。那才是我的目標。」Green如此表示。