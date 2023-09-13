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岸田內閣今改組！「親台」木原稔將任防衛相　「親中外相」不留任

▲「日華議員懇談會」事務局長木原稔（左）將首度入閣，擔任防衛大臣。圖為先前日華議員懇談會率團訪台時，總統蔡英文接見團員。（圖／翻攝自推特@kihara_minoru）
▲「日華議員懇談會」事務局長木原稔（左）將首度入閣，擔任防衛大臣。圖為先前日華議員懇談會率團訪台時，總統蔡英文接見團員。（圖／翻攝自推特@kihara_minoru）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本首相岸田文雄將於今（13）日進行內閣改組以及自民黨高層人事異動，雖然黨內人事方面變動不大，但內閣人選上，考量穩定政權的同時，也積極起用女性以及「待機組」，令人注目的是，攸關國家安全的防衛相及外相均換人，防衛相內定人選改為「親台派」眾議員木原稔，而有著強烈親中色彩的外相林芳正也被換下，改由前法相上川陽子接手。任用「親台派」、揮別「親中派」也成為這次內閣改組一大看點。

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岸田文雄將於13日內閣改組以及自民黨高層人事異動，這是他在首相任內第二次進行進行調整，上一次是在去年8月。由於這一年來，岸田文雄的民意支持率一直在3至4成左右浮動，再加上自民黨即將於明年進行總裁選舉（黨魁選舉），因此這一次的內閣改組與黨人事調整，被視為岸田文雄正在為明年競選連任做準備。

在內閣人事上，岸田文雄進行大幅度調整，從目前出爐的內定名單來看，19名閣員中有13人異動，其中11人為首次入閣，且岸田文雄這次積極任用女性以「重塑形象」，5名女性入閣創下歷來新高。

▲岸田文雄這次內閣改組積極任用女性以「重塑形象」，5名女性入閣創下歷來新高。（圖／翻攝自FNN）
▲岸田文雄這次內閣改組積極任用女性以「重塑形象」，5名女性入閣創下歷來新高。（圖／翻攝自FNN）
這5名女性閣員，除了留任經濟安保相的高市早苗之外，內定新任外相的上川陽子為前法相，過去5次入閣經驗；內定兒童相的前自民黨幹事長加藤紘一女兒加藤鮎子則為初次入閣，預定能為這次內閣人事帶來新氣象，另外還有地方創生相自見英子、復興相土屋品子。

現年70歲的上川陽子，有過5次入閣經驗，過去曾在安倍內閣和菅內閣擔任法相，光是法相就曾擔任過3任，在任內有著修改債權規定和民法、刑事司法改革等實績，穩健紮實的手腕受到好評。另外，上川陽子重視日韓關係，而岸田文雄近來積極改善兩國關係，可能將透過這次任命強化逐步回暖的日韓關係。

上川陽子接替現任外相林芳正成為這次內閣改組的看點之一，兩人皆為岸田派人馬，但林芳正抱持著強烈親中色彩，使得他在2021年11月上任以來，一直受到國內保守派人士質疑，且日中關係也未因他上任而有明顯改善，在今年8月日本啟動福島核廢水排海計畫後，中國強烈反彈下進行政治操作，引發日本民眾不滿，很可能成為壓垮林芳正的最後一根稻草。

這次內閣改組還有一大矚目焦點，即是內定防衛相木原稔。現年54歲的眾議員木原稔為熊本選出的眾議員，已當選5屆，他也是跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」事務局長，曾任自民黨青年局長，是自民黨內極具代表性的親台派大將，過去多次與會長古屋圭司訪台，還曾在7月初共同視察與那國島，並和立法院長游錫堃搭乘高速船，從與那國島抵達宜蘭訪問。

過去木原稔曾在安倍內閣擔任防衛相政務官，在今年7月15日、16日日本戰略研究論壇（JFSS）在東京舉辦的台海危機兵棋推演時，他在兵推中扮演防衛相的一角。當木原稔被問「台美日何時才可能成立安保對話機制」的問題時，他表示，日美有同盟關係，最大的問題是日台之間的關係。

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