岸田內閣今改組！「親台」木原稔將任防衛相　「親中外相」不留任

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在內閣人事上，岸田文雄進行大幅度調整，從目前出爐的內定名單來看，19名閣員中有13人異動，其中11人為首次入閣，且岸田文雄這次積極任用女性以「重塑形象」，5名女性入閣創下歷來新高。
這5名女性閣員，除了留任經濟安保相的高市早苗之外，內定新任外相的上川陽子為前法相，過去5次入閣經驗；內定兒童相的前自民黨幹事長加藤紘一女兒加藤鮎子則為初次入閣，預定能為這次內閣人事帶來新氣象，另外還有地方創生相自見英子、復興相土屋品子。
現年70歲的上川陽子，有過5次入閣經驗，過去曾在安倍內閣和菅內閣擔任法相，光是法相就曾擔任過3任，在任內有著修改債權規定和民法、刑事司法改革等實績，穩健紮實的手腕受到好評。另外，上川陽子重視日韓關係，而岸田文雄近來積極改善兩國關係，可能將透過這次任命強化逐步回暖的日韓關係。
上川陽子接替現任外相林芳正成為這次內閣改組的看點之一，兩人皆為岸田派人馬，但林芳正抱持著強烈親中色彩，使得他在2021年11月上任以來，一直受到國內保守派人士質疑，且日中關係也未因他上任而有明顯改善，在今年8月日本啟動福島核廢水排海計畫後，中國強烈反彈下進行政治操作，引發日本民眾不滿，很可能成為壓垮林芳正的最後一根稻草。
這次內閣改組還有一大矚目焦點，即是內定防衛相木原稔。現年54歲的眾議員木原稔為熊本選出的眾議員，已當選5屆，他也是跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」事務局長，曾任自民黨青年局長，是自民黨內極具代表性的親台派大將，過去多次與會長古屋圭司訪台，還曾在7月初共同視察與那國島，並和立法院長游錫堃搭乘高速船，從與那國島抵達宜蘭訪問。
過去木原稔曾在安倍內閣擔任防衛相政務官，在今年7月15日、16日日本戰略研究論壇（JFSS）在東京舉辦的台海危機兵棋推演時，他在兵推中扮演防衛相的一角。當木原稔被問「台美日何時才可能成立安保對話機制」的問題時，他表示，日美有同盟關係，最大的問題是日台之間的關係。