▲6旬翁肝長20公分腫瘤竟是大腸癌引起！標靶抗癌存活逾5年

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大腸癌初期幾乎無異狀 察覺症狀才檢查恐怕已到二期以上李克釗教授表示，大腸直腸癌病程發展速度莫測，從大腸瘜肉進展成大腸直腸癌，短則1至2年，長則5到10年。且症狀不典型、難察覺，當病人發現身體有異常主動檢查時，大腸直腸癌症往往已經發展到二期以上，甚至是以三期為居多。然而，一旦發展至四期，往往也會伴隨肝臟、肺臟、骨頭等轉移，治療難度提升。
晚期大腸癌已標靶藥配合化療為主要手段 治療前須檢驗癌細胞基因李克釗教授說，大腸癌晚期患者也無須灰心，今日的主力治療為標靶藥物搭配化療，建議患者在接受標靶治療前，先檢測癌細胞RAS基因（KRAS與NRAS），以及BRAF基因是否突變。一旦確認RAS基因未突變，就能在化療療程中，加入人類表皮生長因子受體（EGFR）單株抗體標靶藥物，有望縮小腫瘤大小，提升手術切除的機會。
李克釗教授鼓勵，在標靶治療時代，大腸癌晚期患者平均存活期能夠長達3年，如果轉移腫瘤能夠明顯縮小，經醫師判定可以外科手術切除，平均存活期有望突破5年，以高雄長庚經驗而言，當原發腫瘤跟轉移的腫瘤經治療後都能完全切除，每2位患者就有1位可以存活超過5年。
規律檢查才能及早發現癌病變 高風險族群更應提早開始檢查李克釗教授提醒，由於早期大腸癌幾乎沒有症狀，很容易讓人忽視，當發現自己有疑似大腸癌症狀時，例如排便習慣改變、糞便可看出明顯鮮血、或貧血等，有可能是大腸癌導致，一定要趕快到醫院安排檢查確認原因，然而想要趁早發現早期大腸癌，規律檢查非常重要，才能找出無症狀時期癌細胞腫瘤。
李克釗教授呼籲，國健署提供年50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查，先化驗糞便中是否有看不見的潛血，初步判別大腸內是否有異狀，如果直系親屬有大腸癌病史，一定要把檢查提前10年開始，一旦發現糞便裡有潛血，醫療端會利用大腸鏡檢查是否有息肉或癌病變，越早發現治療效果越好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59141
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