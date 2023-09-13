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英特爾發布全新Thunderbolt 5連接技術　台廠概念股慶祝嗨漲

▲英特爾12日發布全新Thunderbolt 5連接技術，可為電腦使用者提供更優異的連接速度和頻寬優勢，搭載英特爾Thunderbolt 5的電腦和配件預計將於2024年開始推出。（圖／美聯社／達志影像）
▲英特爾12日發布全新Thunderbolt 5連接技術，可為電腦使用者提供更優異的連接速度和頻寬優勢，搭載英特爾Thunderbolt 5的電腦和配件預計將於2024年開始推出。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

英特爾12日發布全新Thunderbolt 5連接技術，並展示一款原型筆記型電腦及擴充底座，可為電腦使用者提供更優異的連接速度和頻寬優勢。Thunderbolt 5可提供80 Gbps的雙向頻寬，並透過頻寬增強功能提供高達120 Gbps的最佳顯示體驗，相較現有最佳連接解決方案的頻寬提升了3倍，而搭載英特爾Thunderbolt 5的電腦和配件預計將於2024年開始推出。相關台廠今（13）日股價紅通通，如嘉基漲6%、祥碩與貿聯-KY漲逾3%、光通訊的華星光與波若威也漲3%多、譜瑞-KY漲逾1%。

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英特爾指出，Thunderbolt 5可提供80 Gbps的雙向頻寬，並透過頻寬增強功能（Bandwidth Boost）提供高達120 Gbps的最佳顯示體驗，相較現有最佳連接解決方案的頻寬，提升了三倍，帶來更突出的顯示與資料傳輸效能，滿足內容創作者和遊戲玩家的高頻寬需求。此外，Thunderbolt 5支援包括USB4 v2 等業界標準，並與上一代Thunderbolt及USB兼容。

隨著內容創作者、遊戲玩家及專業工作者需要高解析度的顯示畫面、低延遲的使用體驗，多工處理日漸龐大的影像與資料，頻寬需求大幅增加。Thunderbolt 5以大幅提升傳輸速度及頻寬為設計核心，以確保現代 PC 使用者在未來幾年能持續享受最高品質的視覺感受與沉浸式體驗。

Thunderbolt 5提供以Thunderbolt 4為基礎的升級項目包含：雙向總頻寬提升兩倍；在大量傳輸影像時，透過頻寬增強功能可提供高達三倍、最高達120 Gbps的傳輸頻寬；PCIe吞吐量提升兩倍，實現更快的外接儲存裝置及外接顯示卡傳輸。

基於業界標準，包括USB4 v2、DisplayPort 2.1和PCIe Gen 4，並與先前版本完全兼容；Thunderbolt Networking頻寬加倍，實現PC之間的高速連接；基於現有的電路板、USB-C接頭與1公尺以內的被動連接線，利用新PAM-3訊號編碼，可提供明顯的的效能提升。

英特爾指出，Thunderbolt產品規格為行動PC市場主流，全球領先的配件供應商均採此通用標準，滿足數以千萬的PC使用者。Thunderbolt 5將繼續推廣以單一連接線就能達成各種傳輸的完整解決方案願景，以簡化並同時提供使用者最高品質與效能的使用體驗。

英特爾發布全新Thunderbolt 5連接技術，可為電腦使用者提供更優異的連接速度和頻寬優勢，使相關台廠也紅通通，如嘉基早盤漲6%、祥碩與貿聯-KY漲逾3%、光通訊華星光與波若威也漲3%多、譜瑞-KY漲逾1%。



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