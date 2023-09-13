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金正恩疫後首度出國訪俄　擬會蒲亭共商武器協議

▲北韓領導人金正恩昨天抵達俄羅斯，接下來將與俄國總統蒲亭會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩昨天抵達俄羅斯，接下來將與俄國總統蒲亭會面。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科13日綜合外電報導）北韓領導人金正恩昨天抵達俄羅斯，接下來將與俄國總統蒲亭會面；美國警告，雙方可能達成一項武器協議，以支持莫斯科對烏克蘭的攻擊行動。

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綜合法新社和路透社報導，金正恩罕見走訪海外，也是他自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來的首趟出訪行程，有人看見他走上鋪著紅地毯的火車月台，與俄羅斯自然資源部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）碰面。

克里姆林宮表示，金正恩和蒲亭（Vladimir Putin）預計本週稍後將在俄羅斯遠東地區（Far East）一處未公開地點會面。

蒲亭目前正在海參崴（Vladivostok）出席東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）。海參崴是距離北韓邊境最近的太平洋港口城市，不過沒有跡象顯示受到國際孤立的蒲亭和金正恩將在此處舉行會談。

在東方經濟論壇，取得採訪管道的媒體並未詢問蒲亭相關細節，但他告訴記者，他很快就會動身前往距離海參崴約1000公里的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）。

俄羅斯各大新聞機構援引他的話說：「我在那邊有些計畫，我抵達後，你們就會知道。」

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天上午抵達俄羅斯邊境城市哈桑（Khasan）時，受到俄方官員高規格接待，俄羅斯軍儀隊人員列隊歡迎並奏響了兩國國歌。

北韓中央通信社說，金正恩告訴俄方接待人員，他此次造訪「明確顯示出」北韓將該國與俄關係的「戰略重要性置於優先要務」。

報導還說，金正恩此行目的在於將兩國友好合作關係提升到「全新且更高的層級」。

北韓中央通信社並未具體說明金正恩將在何時何地與蒲亭會面，僅表示在歡迎儀式後，金正恩已「啟程前往目的地」。

專家表示，莫斯科可能尋求北韓提供砲彈和反戰車飛彈，而北韓則希望獲得先進衛星和核動力潛艦技術作為回報。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示，北韓「完全有可能」擁有大量彈藥庫存可供俄羅斯使用。

他說：「兩國是否會達成任何協議還有待觀察。」

他補充說，「除非有確鑿證據證明俄羅斯在烏克蘭戰場上使用北韓武器和彈藥，否則我們無法確定」兩國間達成任何協議。

白宮上週警告，如果北韓向俄羅斯提供用於烏克蘭衝突的武器，將為此「付出代價」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭和金正恩將在「不宜公開披露和宣布的敏感領域進行合作」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120913

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