中秋疏運！高鐵「再加開5班車」　15日開搶票

台灣高鐵中秋疏運自開放旅客購票後，預購情形踴躍，經評估及檢視運能調度，決定再加開5班次列車，包含南下4班、北上1班，以加強服務返鄉及出遊的旅客，再加開的各車次將自15日凌晨零時起開放購票，請旅客多加利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早完成訂位、取票，以節省寶貴時間。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵公司統計，今年中秋疏運期間，共加開141班次列車，包含北上76班、南下65班），總計5天提供876班次列車的旅運服務，為方便旅客提早規劃行程，已於首頁公告「疏運期間對號座銷售資訊」，且持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客預先查詢、規劃行程，提早訂位並完成購/取票，即可避開人潮尖峰時段、輕鬆搭車。
台灣高鐵公司提醒，欲搭乘自由座的旅客，可利用高鐵企業網站（購票資訊→快速查詢→時刻表與票價查詢）或台灣高鐵App車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置；到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次的自由座車廂配置資訊。購買自由座車票，建議利用最新版本的「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車。
此外，中秋疏運期間9月28日的1337、1297車次，及10月1日的1336、1698、1296車次，這5班車的到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），請搭乘這5車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保中秋假期行程順暢。