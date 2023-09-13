全聯拒售2萬台農「誤標日期」蛋 廠商27日前完成加工否則全作廢
台農近期爆出巴西進口雞蛋有效日期誤標問題，一批效期介於9月24日至27日間的進口雞蛋，有效日誤標為10月5日，食藥署昨（12）日預告即將開罰，今（13）日農業部畜牧司副司長李宜謙對《NOWnews今日新聞》指出，這批雞蛋原本由全聯通路販售，而該通路拒絕台農將雞蛋改標後再上架，故相關蛋品將轉為加工用。
記者林志怡／台北報導
超思進口的巴西雞蛋近期爭議不斷，有農業粉專指控，一批台農洗選蛋有效日期標示為10月，保存時間恐超過4個月，質疑雞蛋是否真能保存這麼久。對此，台農昨日上午承認誤標有效日期，食藥署同日下午則表示，相關標示不實涉及食安法，依法最高可開罰400萬元。
這批涉案的雞蛋於食藥署邊境通關報驗的製造日期標示為5月27日、有效日期為9月24日，同批部分有效日期為9月25日、9月27日，但包裝上的製造日期、有效日期分別是9月6日、10月5日，明顯標示不符。
李宜謙指出，這批台農雞蛋總計2000盒（20000顆），原本都是提供給全聯，但確認誤標日期後，全聯拒絕相關產品改標後重新上架販售，因此相關雞蛋產品都將轉為加工用途，廠商需在這批雞蛋有效期限9月27日前完成加工，加工完成後的有效期限則則視加工品性質而定。