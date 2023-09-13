iPhone 15更貴了！這銀行祭11通路刷卡分期零利率、回饋最高2.5％
iPhone 15重磅登場，引發「果粉」暴動，只是傳台灣售價全面調漲，恐成小資族的負擔，其實，透過信用卡分期功能讓果粉手握新機，還能享受回饋。 國內銀行也搶搭這場3C年度盛事，祭出刷卡購機享分期零利率，有銀行祭出11大通路都享分期0利率方案，而且單筆分期滿額最高回饋2.5%。
記者顏真真／台北報導
iPhone 15系列正式開賣，高價位恐成為小資族的負擔，但透過信用卡分期功能讓果粉手握新機，還能享受回饋。第一銀行今（13）日就宣布，推出5大電信、神腦國際、STUDIO A、德誼數位、傑昇通信、地標網通或肯驛國際等通路都享分期0利率方案，而且單筆分期滿16000元贈300元、滿30000元贈600元，滿50000元贈1200元及滿80000元贈2000元，換算回饋率最高有2.5%，尤其9月底前至STUDIO A加碼滿額贈活動，單筆滿100000元，合計最高享3800元回饋，不管到電信門市或3C通路購機通通有優惠。
此外，第一銀行也觀察到，去(2022)年電信類高單價消費族群集中在4字頭年齡層，占比高達74％，顯示經濟穩定的青壯客群更願意買較高價的手機來犒賞自己。
除上述優惠外，第一銀行卡友使用「特店分期（即結帳時告知店家欲使用分期）」，除享分期0利率外，再加碼「分分樂滿額抽」活動，12月31日前卡友使用特店分期，單筆滿3000元，筆筆再抽最高11111元刷卡金。