詭異躺回收紙箱！台中半裸男謊報身分 被警抓包竟是「七條通」
本月11日下午，台中一名34歲的陳姓男子，獨自躺在某電器行的紙箱回收區，由於陳男半裸上身，且身上有傷痕，引起警方到場關心。陳男一開始向警方供稱，自己是因跌倒在此休息，未料陳男之後卻謊報身分，引起警方懷疑，經過調查，發現陳男竟是「七條通」的通緝犯，自去年9月起，犯下偽造文書、詐欺、毒品、竊盜、傷害等案件，遭苗栗、台中、彰化、雲林等多處地檢署通緝，被警方逮捕歸案。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時陳男裸上半身倒臥紙箱回收區，警方到場關心，希望協助他送醫治療，陳男供稱是因跌倒才躺在那裡休息，但卻對員警謊報身分，引起警方懷疑案情不單純。之後經過調查，戳破其謊言，發現陳男遭中部多個檢調單位通緝，當下將他逮捕歸案。警方也表示，大選前將持續查捕逃犯列為重點工作，積極查緝各類通緝犯歸案，以淨化選治安及維護社會安寧。
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