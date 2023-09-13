NBA／詹皇、KD可能加入美國男籃出征奧運 Booker：我願意當副手
美國隊希望能在巴黎奧運重返榮耀、拿下冠軍，目前傳出想要加入這支球隊的球員有LeBron James、Stephen Curry和Kevin Durant，有他們3人在，其他人恐怕只能擔任副手。對此，鳳凰城太陽隊超級得分手Devin Booker已經準備好了，他表示自己願意做出犧牲。
記者黃建霖/綜合報導
本屆世界盃美國隊表現不佳，只拿到第4名。而賽程剛結束，奧運美國隊的籌組就已經展開，根據知名記者Shams Charania的說法， James對於打明年奧運有極大的興趣，他將這視為自己在國家隊的告別秀，並且已經致電給聯盟中幾位頂級球星，包括Curry、Durant、Anthony Davis、Jayson Tatum和Draymond Green。
除此之外， Booker、Damian Lillard、Kyrie Irving等球星也都對當奧運國手很感興趣。而這樣一支星光熠熠的球隊，要如何整合、並確立主次地位，會是教練團面臨相當棘手的問題。
對此，目前效力於NBA華盛頓巫師隊的前鋒Kyle Kuzma表示，美國男籃需要一些知道如何擔任角色球員的選手，他們必須努力做好防守責任，並且適應進攻端無球打法。
對此，Booker立刻轉發了這一則推特，並寫到：「我會那麼做的。」他之前曾代表美國男籃贏得2020年東京奧運會男籃項目的金牌。上賽季他在NBA場均27.8分，還有5.5助攻4.5籃板。