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體驗原鄉新魅力　悠遊環山獵人登山步道

▲觀旅局表示，「環山獵人登山步道」優美風貌，絕對讓遊客不虛此行。(圖／觀旅局提供2023.9.13)
▲觀旅局表示，「環山獵人登山步道」優美風貌，絕對讓遊客不虛此行。(圖／觀旅局提供2023.9.13)

記者柳榮俊/台中報導

台中市觀旅局推出梨山環山部落「獵人登山步道」小旅行，提供喜歡戶外遊憩的民眾多一處選擇。觀旅局(12)日偕同市議員朱元宏、古秀英及台灣千里步道協會執行長周聖心與步道師等人實地視察步道及周邊旅遊資源，為有興趣到梨山地區的民眾先行踩線踏點，希望帶動遊客走訪梨山，感受大自然洗禮、呼吸新鮮空氣，體驗原鄉新魅力。

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觀旅局長陳美秀表示，市府近年來持續優化並增建觀光建設，積極推動部落觀光發展，其中「環山獵人登山步道」即是沿著泰雅族人狩獵古徑而建設的步道，特別保留泰雅族傳統文化特色，如運用部落的典故和圖騰、半穴居遺址及獵人射箭競技場等文化意象建構遊憩節點，更用織布紋路、繡眼畫眉鳥形象及疊石指路文化，打造步道專屬的指標導覽系統；此外，步道採用減量設計原則，以原木、石材營造整體環境，使步道融入現地景觀，落實環境與觀光發展永續共存，別具意義，也為梨山地區的觀光旅遊增添新亮點。


陳美秀說，呼應市長盧秀燕曾說「台中的登山環境絕對不輸國外」，此次視察中，市府也與議員、專家及在地代表召開座談會，共商台中部落觀光發展及在地解說培訓等議題，期能開發寓教於樂的低碳旅遊經營模式，如結合周邊路線，包含武陵農場、雪霸國家公園及福壽山農場等知名景點，將優質的旅遊特色全力推廣至國內外，最終達到國際引客的目標。


觀旅局說明，梨山地區向來是旅客的夏季避暑聖地之一，「環山獵人登山步道」今年3月全線開放，廣受好評，步道環狀線總長度約2.5公里，其中小環線全長1.2公里，老少咸宜，是讓人親近山林的休閒級步道，如要自我挑戰，則可以選擇全長1.3公里、有坡度挑戰的健腳級大環線來體驗。


觀旅局表示，「環山獵人登山步道」的完工讓梨山地區觀光資源更完整，民眾除自駕前往部落遊覽外，也可搭乘865臨線公車自豐原至梨山，再轉乘1751路或1764路公車前往環山部落，梨山的優美風貌、豐富山林生態、歷史人文、優質登山環境及在地風味美食，絕對讓遊客不虛此行。

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