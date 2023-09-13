體驗原鄉新魅力　悠遊環山獵人登山步道

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觀旅局長陳美秀表示，市府近年來持續優化並增建觀光建設，積極推動部落觀光發展，其中「環山獵人登山步道」即是沿著泰雅族人狩獵古徑而建設的步道，特別保留泰雅族傳統文化特色，如運用部落的典故和圖騰、半穴居遺址及獵人射箭競技場等文化意象建構遊憩節點，更用織布紋路、繡眼畫眉鳥形象及疊石指路文化，打造步道專屬的指標導覽系統；此外，步道採用減量設計原則，以原木、石材營造整體環境，使步道融入現地景觀，落實環境與觀光發展永續共存，別具意義，也為梨山地區的觀光旅遊增添新亮點。
陳美秀說，呼應市長盧秀燕曾說「台中的登山環境絕對不輸國外」，此次視察中，市府也與議員、專家及在地代表召開座談會，共商台中部落觀光發展及在地解說培訓等議題，期能開發寓教於樂的低碳旅遊經營模式，如結合周邊路線，包含武陵農場、雪霸國家公園及福壽山農場等知名景點，將優質的旅遊特色全力推廣至國內外，最終達到國際引客的目標。
觀旅局說明，梨山地區向來是旅客的夏季避暑聖地之一，「環山獵人登山步道」今年3月全線開放，廣受好評，步道環狀線總長度約2.5公里，其中小環線全長1.2公里，老少咸宜，是讓人親近山林的休閒級步道，如要自我挑戰，則可以選擇全長1.3公里、有坡度挑戰的健腳級大環線來體驗。
觀旅局表示，「環山獵人登山步道」的完工讓梨山地區觀光資源更完整，民眾除自駕前往部落遊覽外，也可搭乘865臨線公車自豐原至梨山，再轉乘1751路或1764路公車前往環山部落，梨山的優美風貌、豐富山林生態、歷史人文、優質登山環境及在地風味美食，絕對讓遊客不虛此行。