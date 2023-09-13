LINE免費貼圖9組！台積電「安安寶寶」一鍵下載：祝福中秋節快樂

iPhone 15、Pro Max差異1圖看懂！4新機「顏色、價格、規格」整理

▲蘋果發表會公開iPhone 15系列新機，其中粉紅新色引起廣大迴響。一圖看懂全系列規格差異、價格、顏色及預購資訊。（圖／美聯社／達志影像）
▲蘋果發表會公開iPhone 15系列新機，其中粉紅新色引起廣大迴響。一圖看懂全系列規格差異、價格、顏色及預購資訊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃韻文／綜合報導

蘋果秋季發表會於台灣時間今（13）日凌晨1時展開，新機部份一樣有入門版6.1吋iPhone 15、6.7吋iPhone 15 Plus，以及旗艦版6.1吋iPhone 15 Pro、6.7吋iPhone 15 Pro Max。《NOWnews》針對消費者最關注的手機部份，整理一圖快速看懂4台新機規格差異、顏色、全系列價格、新舊機降價停賣。iPhone 15全系列將於後（15）日晚間8時在Apple官網開放預購，下周五（22日）全台首賣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡iPhone 15系列功能、規格
動態島全面下放，因此平價版的iPhone 15、iPhone 15 Plus，最大升級亮點便是動態島、A16 晶片，以及4800 萬畫素主鏡頭、USB-C接孔。

旗艦版iPhone 15 Pro系列另有專屬好料，包括輕量鈦金屬機身、螢幕較窄邊框設計、靜音鍵改動作鍵、長焦鏡頭、支援 USB 3更快資料傳輸速度，而iPhone 15 Pro Max此次更獨佔5倍光學變焦，iPhone 15 Pro為3倍。

▲iPhone 15系列新機全面漲價，基本款iPhone 15已經要價2萬9900元。（圖／官方提供）
▲iPhone 15、iPhone 15 Plus共有5色：黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色。（圖／Apple提供）
▲iPhone 15 Pro。（圖／官方提供）
▲iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max共有4色：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬。（圖／Apple提供）
▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列新機規格表。（圖／NOWnews社群中心）
▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列新機規格表。（圖／NOWnews社群中心）
🟡iPhone15系列台灣售價
雖然蘋果發表會公布的美國地區售價，維持和前代iPhone 14系列上市時大抵相同，iPhone 15同樣799美元起、iPhone 15 Pro也是999美元起，但台灣售價受到匯率影響，多數新機皆漲2000元，iPhone 15 128GB來到2萬9900元「地板價創新高」，而最高階iPhone 15 Pro Max 1TB衝上5萬8900元，也刷新蘋果天花板，成為史來最貴iPhone。

▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列台灣售價出爐。（圖／NOWnews社群中心）
▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列台灣售價出爐。（圖／NOWnews社群中心）
🟡Apple舊機最多降3千
台灣Apple官網在發表會結束後更新，相比去年iPhone SE舊機「不降反漲」的現象，iPhone SE價格維持不變，一如預期，前代只保留平價版iPhone 14系列，而官網今（13）起已下架停賣iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、5.4吋的iPhone 13 Mini及iPhone 12。

▲2023蘋果發表會登場，Apple官網13日針對舊機降價。（圖／NOWnews社群中心）
▲2023蘋果發表會登場，Apple官網13日針對舊機降價。（圖／NOWnews社群中心）

更多「蘋果發表會iPhone15」相關新聞。

iPhone 15直逼3萬！連兩年漲價　15 Pro Max 5萬8900元成最貴蘋果

蘋果發表會「重點速讀版」！iPhone 15系列功能、價格、預購資訊

iPhone 15值得敗！果粉推爆「5大亮點」一次看　買舊機這支CP最高

iPhone 15買不買好猶豫！專家讚「這台」升級有感　這2類人可以換

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞