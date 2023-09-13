iPhone 15、Pro Max差異1圖看懂！4新機「顏色、價格、規格」整理

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動態島全面下放，因此平價版的iPhone 15、iPhone 15 Plus，最大升級亮點便是動態島、A16 晶片，以及4800 萬畫素主鏡頭、USB-C接孔。
旗艦版iPhone 15 Pro系列另有專屬好料，包括輕量鈦金屬機身、螢幕較窄邊框設計、靜音鍵改動作鍵、長焦鏡頭、支援 USB 3更快資料傳輸速度，而iPhone 15 Pro Max此次更獨佔5倍光學變焦，iPhone 15 Pro為3倍。
🟡iPhone15系列台灣售價
雖然蘋果發表會公布的美國地區售價，維持和前代iPhone 14系列上市時大抵相同，iPhone 15同樣799美元起、iPhone 15 Pro也是999美元起，但台灣售價受到匯率影響，多數新機皆漲2000元，iPhone 15 128GB來到2萬9900元「地板價創新高」，而最高階iPhone 15 Pro Max 1TB衝上5萬8900元，也刷新蘋果天花板，成為史來最貴iPhone。
🟡Apple舊機最多降3千
台灣Apple官網在發表會結束後更新，相比去年iPhone SE舊機「不降反漲」的現象，iPhone SE價格維持不變，一如預期，前代只保留平價版iPhone 14系列，而官網今（13）起已下架停賣iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、5.4吋的iPhone 13 Mini及iPhone 12。
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