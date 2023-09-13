iPhone 15 Pro首支援光線追蹤 爽玩惡靈古堡、死亡擱淺4款3A遊戲
蘋果秋季發表會台灣時間今（13）日凌晨1時登場，其中備受矚目的iPhone 15系列效能提升，也有許多以往未有的改變，其中iPhone 15 Pro、Pro Max確定將支援「光線追蹤」，規格具備對應主機等級遊戲的能力，包括《惡靈古堡 村莊》、《惡靈古堡 4：重製版》、《死亡擱淺》都會在今年底前登陸iPhone 15 Pro，《刺客教條：幻象》也會在2024年上半年推出，成為玩家們的熱議話題。
記者張志浩/綜合報導
iPhone 15 Pro、Pro Max本次以全新鈦金屬邊框問世，成為為iPhone歷來最輕的Pro系列產品，而在內部系統上，iPhone 15 Pro系列搭載首款3奈米晶片「A17 Pro」 ，全新 GPU 改善了微架構和設計，將比以往快上10% ，以及比軟體快4倍的硬體加速光線追蹤能力，原本的靜音撥桿則改為「動作按鈕」，可以自定義功能，如拍照、啟用「語音備忘錄」、「專注模式」、「翻譯」和「放大鏡」等。
而蘋果在稍早展示會中，除了介紹iPhone 15 Pro、Pro Max逆天的規格外，也同步釋出《死亡擱淺》、《全境封鎖：曙光》、《惡靈古堡 4：重製版》、《惡靈古堡 村莊》、《刺客教條：幻象》、《崩壞：星穹鐵道》、《原神》等遊戲畫面，並明確指出《死亡擱淺》、《惡靈古堡 8》、《惡靈古堡 4 重製版》、《刺客教條：幻象》等4款家用主機遊戲，將於iPhone 15 Pro平台推出，實現手機、主機橫跨的夢想。
iPhone 15 Pro、Pro Max本次釋出顏色包含「黑色鈦金屬」、「白色鈦金屬」、「藍色鈦金屬」和「原色鈦金屬」等4色。並預計在台灣時間9月15日晚上8時開始預購，9月22日開始供貨。
📍iPhone 15 Pro價格
▪128GB售價3萬6900元
▪256GB售價4萬400元
▪512GB售價4萬7400元
▪1TB售價5萬4400元
📍iPhone 15 Pro Max價格
▪256GB售價4萬4900元
▪512GB售價5萬1900元
▪1TB售價5萬8900元