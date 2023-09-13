台中土牛客家小吃「五寶飯」　獲亞太年度十大名菜點

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此次獲「亞太年度十大名菜點」的「客家五寶飯」是土牛客家小吃店內必點招牌菜，主廚林昇偉說，客家五寶飯的由來是小時候看到「阿奶」(阿嬤)在廚房爆香，炒著粽子的餡料散發濃濃的香氣，每次都等不及粽子綁好就先將餡料拌著白飯來吃，這樣的好味道一直留在心中長達二十年，返回石岡接手小吃店後，積極研發，在白飯上頭鋪上滿滿的韭菜花、香菇、紅蔥以及特製餡料，就成為一道色香味俱全的客家好料理，裡面盡是對客家阿姆滿滿的愛。
中市府客委會主委江俊龍表示，一個月前，後生的頭家林昇偉就告知他這個好消息，但一直沒有公開喜訊，直到他昨天在台北抱回兩項大獎，為台中市爭光，消息才正式曝光。林昇偉和家人同住，四代同堂，一起守護小吃店，平時熱心公益，疫情期間更製作營養豐富的客家菜便當送給醫護人員；在石岡熱氣球活動也協助推展客家美食，年輕創新，充滿熱情，相當難得。
市府客委會指出，「中華美食文化國際交流論壇」自2011年開辦，整合台灣與國際華人觀光餐飲的資源平台及活絡產業鏈的交流合作，是華人地區餐飲及飯店業的年度盛事，今年以「逆轉來臨、展現永續食力」為主題，深入探討觀光餐飲行業面對疫情後的挑戰與未來發展趨勢。
市府客委會說，為表揚各方餐飲業者所做出的努力與好成績，中華美食文化國際高峰論壇除頒發亞太年度名菜點、亞太年度菁英名廚外，也同時頒發亞太年度名店、年度伴手禮、年度優質餐飲連鎖品牌、推廣中華美食文化世界傑出華人貢獻獎、傑出餐旅貢獻獎等各項獎項。此次台中土牛客家小吃客家五寶飯與台北圓山大飯店圓苑餐廳(東坡醬手肘)、台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳(嫣紅燒鵝)、日本銀座百菜百味等知名餐廳同登金榜，獲「亞太年度十大名菜點」。