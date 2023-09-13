查基泰大直建案連續壁施工問題 檢廉深夜密訊儀大工程技術人員
「基泰大直」因施工造成鄰房傾斜坍陷，外界質疑，北市府護航基泰建設施工，疑有「門神」、官商勾結情事。據了解，檢廉昨晚已先以證人身分約談負責監測工地的「儀大工程」技術人員到案，經檢察官偵訊後，今（13）日凌晨已將他請回。
記者潘千詩／台北報導
依據2008年12月，由內政部發布的《建築物基礎施工災害監測系統配置基準之研究》指出，一般建築工地與既有建築物之距離往往相當接近，新建工地中若發生災害常常波及周圍建築物，致使損鄰事件層出不窮、降低施工災害之重要方法，除提升設計與施工水準外，在施工過程中若進行監測，則可及早發現問題，有效降低災建築物基礎施工災害之發生。
因此，在大直建案連續壁開挖前，基泰建設也有委託儀大工程在基地附近監測。
民宅坍陷後，台北市政府建管處、基泰建設提供給台北市議員王世堅、陳怡君的監測報告，也就是坍塌前44天，今年7月26日，連續壁尚未開挖前的其中一天監測週報表。
該報告有8個監測項目，其中「地面沉陷點、建物沉陷點、建物傾斜計」等3項的警戒值、行動值均超過安全範圍。王世堅痛批，這證明基泰建設明知監測數據出了狀況，卻視若無睹，繼續開挖，根本就是草管人命。
台北地檢署、廉政署這幾天召開專案會議後，12日已前往建案「起造人」基泰建設、「監造人」王德生建築師事務所、「承造人」福益營造、「連續壁包商」齊崴營造等公司調取資料。據悉，今天仍會持續調閱資料。
此外，為釐清「基泰大直」新建工程監測案週報表的內容，專案小組昨晚取得監測數據後，立即以證人身分約談儀大工程公司的相關技術人員前往廉政署說明，並由檢察官親自複訊，今天凌晨將這些證人請回。