MLB／達比修有手肘骨刺提前關機 球迷酸天使：竟讓大谷翔平硬撐
美國職棒大聯盟（MLB）聖地牙哥教士隊日籍投手達比修有，因右手肘骨刺問題，確定提前關機，教士教頭Bob Melvin表示，提前讓達比修有結束賽季是明智的選擇。與天使處理二刀流好手大谷翔平的方式呈現鮮明的對比，也被日本的大谷迷酸了一波。
運動中心/綜合報導
Melvin表示：「達比修有的狀況並沒有好轉，考慮到我們目前的情況，我們認為結束本賽季是明智的選擇。如果他狀況有好起來，我們會在他能夠再次投球時做出決定，但這不會發生在本季。」
達比修有被診斷為右肘骨刺，原本目標季末復出，但這一計畫最終未能實現，對於達比修是否進行手術治療，Melvin回應，「我個人並不完全這麼認為，但我覺得讓他休息是最好的選擇。」
針對右手骨刺的傷勢狀況，達比修有在日前受訪表示：「在約27公尺投球後，我感到手肘有些不適，我原本就知道會有壓迫的感覺，但如果真的是這樣，我就不會在本賽季回歸了。」
37歲的達比修有今年與教士簽下6年1.08億美元合約，本季出賽24場，繳出8勝10敗、防禦率4.56成績，8月底因手肘發炎被放入15天傷兵名單，但如今確定提前關機。目前達比修有日美通算累計196勝，距離200勝里程碑要等到明年賽季才能實現了。