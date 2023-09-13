iPhone 15預約開跑！遠傳「現主時」登記抽頂規　中華電限時2小時

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今(13)日宣布下午3點起，開放iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max限量網路預約，活動只有2小時，預計從9月13日15:00~17:00，數量有限，額滿為止。同時宣布於9月22日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市開賣；此外，Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2同步開賣。9月22日會舉辦iPhone 15實體的新機首賣會，地點選在中華電信東區服務中心，預料也會有首賣好康。
台灣大哥大
台灣大哥大宣布9月15日晚上8點，myfone門市、myfone網路門市開放預購 iPhone 15 系列，僅需預繳3,000元訂金，即可享優先取機權利，10月31日前完成申辦5G指定專案，最高贈3,000元momo幣，在myfone網路門市申辦額外再享最高1,000元momo幣加碼，等於最多可獲得4,000元momo幣。另外，在myfone網路門市預購iPhone 15 系列，無論搭配門號或購買空機，都可抽價值10,360元「愛瘋大禮包」(包含AirPods Pro第二代、AirTag、MagSafe充電器、Apple 20W USB-C 電源轉接器)，以及抽SONY PS5、1,000元myfone電子禮券，全新Apple Watch Series 9同步發表 9月22日開賣。
台灣大商務長林東閔表示，iPhone 15規格大躍進 看好銷量成長較上一代至少1成 掀換機潮。分析其原因，今年iPhone 15系列迎來多項創新，全系列機款均加入「動態島」、改為USB-C充電接頭，iPhone 15 Pro Max 鏡頭設計120公釐的 5 倍望遠相機。以往果粉換機最常見頻率是「N-2」，亦即2年約期到了就換新機，因iPhone 15全機款加入「動態島」等亮點，看好不只帶動「N-2」果粉換機，也可能吸引iPhone 14或iPhone 14 Plus 用戶升級，預估iPhone 15系列銷售量較上一代成長至少1成。
遠傳電信
遠傳推出網路門市限定優惠，只要參與線上預約登記，後續於網路門市購買最新iPhone 15系列，使用悠遊付並綁定遠傳friDay聯名卡付款，就可享最高15%回饋，搭配門號申辦更享磁吸式行動電源、3C購物金「千元贈品二選一」，前100名申辦再送15杯暖心咖啡，並有機會抽中價值5萬8900元的iPhone 15 Pro Max 1TB，以及門號專屬折扣、Apple原廠指定配件折扣、iPhone 15指定配件大禮包折扣等好康，抽獎名額超過5萬名。
遠傳也將與Apple官方網站同步開放iPhone 15空機預購，9月15日20:00起至遠傳指定通路預購iPhone 15全系列空機，結帳時刷讀遠傳心生活會員條碼，獨家贈送限量吳慷仁x UAG「仁仁守護大禮包」(市價3,070元)，內含iPhone 15專用磁吸式全透明保護殼和磁吸無線行動電源。心生活會員另加碼送遠傳friDay影音1個月0元暢看，再享2023/12/31前3C家電購物金月月送、包膜6折、精選配件8折會員專屬好康三重送。
中華電信
中華電信率先發出邀請函，將於9月22日舉辦iPhone 15實體的新機首賣會，地點選在中華電信東區服務中心，預料也會有首賣好康。台灣大哥大則向《NOWnews今日新聞》透露9月22日當天會有非常精彩的首賣活動，預計稍晚也會公布預購資訊。
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