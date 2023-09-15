天坑危機4／「基泰大直」推升中古屋討論熱度　專家6招教你避險

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對中古屋的買房重點，陳泰源一共提出6點避雷技巧：
1、建物結構選擇上，最起碼要是「鋼筋混凝土」，而非「加強磚造」。
加強磚造的房子對比鋼筋混凝土，耐震係數較低，若有地震發生，較易發生大規模損害。
2、選擇有地下樓層的房子
有地下室的房子，地基相對較深且穩固，抗液化能力亦比沒地下樓層的房子來得好。
3、挑選低地質敏感區域
房子本身已經老舊，就要在先天條件上做補強，若同時還位處地質敏感高風險區域，風險自然大增。
4、早晚都要賞屋一次
早上看採光、棟距；晚上看鄰居素質、聽噪音。只有鄰居下班後回到家，才能了解中古屋的隔音效果，因此，晚上看房有時比白天看房還重要。
5、別漏看公共區域的維護和狀況
中古屋可能因為被重新粉刷、裝潢而看不出漏水、牆面龜裂等真實屋況，但同一建物大多使用同一批水泥，因此可藉由觀察逃生梯間、曝曬層的頂樓屋突處、陰暗潮濕的地下室電機房做為屋況參考。
6、盡量避免旁邊是「空建地」的社區
空建地一旦開始施工蓋高樓，景觀與採光都會受到影響，再者，也將增加鄰損風險。另外，若旁邊屬於都更區域，未來鄰損風險也同樣會提高。
除了上述6點外，針對有電梯的大樓，陳泰源更建議除了要挑選信譽良好的建商外，建案的營造廠也值得關注，因為建商可能受限於成本、預算，每次建案都與不同的營造廠合作，因此就算是同一建商出品，還是可能出現品質不一的情況。只要排除這些問題，中古屋因為低公設甚至零公設，對於資金有限的民眾來說，CP值相對比新建案來得高。
中古屋買賣眉角多 3招判斷嚴重海砂屋
買房子時擔心遇到海砂屋，該怎麼判斷？馨傳不動產智庫執行長何世昌強烈建議，唯一避險的方法只有一個，就是花錢請專業單位做檢測，若屋主或房仲拒絕，這樣的房子就「少碰為妙」。
何世昌解釋，所謂的海砂屋其實是「高氯離子鋼筋混凝土建築物」的俗稱，雖然造成氯離子濃度高的原因，不單只有建商在興建房屋時，使用海砂取代河砂，也可能是混凝土的過程中遭受汙染，但不論成因為何，當混凝土中的氯離子濃度過高時，就會讓原本應該呈現高鹼性的混凝土逐漸「中性化」，長久下來會腐蝕鋼筋，造成鋼筋膨脹擠壓混凝土，導致建築物結構遭受破壞，「這就是為什麼大面積混凝土剝落和鋼筋裸落，是海砂屋明顯表徵的原因」。
因此，尋求專業單位檢測非常重要，「就像是幫房子買張保單」，何世昌也以自身經驗分享，屋主或房仲針對海砂屋買賣常用的4大話術，提供民眾避險：
1、是自來水漏水漏到變成海砂屋
2、中古屋出現鋼筋混凝土剝落情況非常正常
3、以前的老房子氯離子濃度都偏高
4、附近都還沒有社區被驗出是海砂屋
在專業單位檢測報告出來前，都別輕易聽信屋主或房仲的說法，避免遭到話術矇騙，此外，無論檢測出的數據是在標準值上限或僅超標一些，仍是海砂屋高風險物件，就算再喜歡也不要購入。
何世昌指出，海砂屋就是有問題的房子，不能存有「現在看不出問題，以後應該也不會有問題」的僥倖心態，避免未來後悔莫及。
另外，當中古屋符合「鋼筋裸露」、「混凝土大面積崩落」以及「嚴重傾斜」三項條件時，幾乎不用檢驗，就已經可以用肉眼判斷是海砂屋，這種房子更是碰都不要碰。
中古屋魔鬼藏在細節裡 新成屋3大區域能避就避
中古屋買賣眉角多，至於購買新成屋該注意哪些地方呢？台北市土木技師公會理事長莊均緯呼籲，就算新成屋耐震度較高，但入手前最好還是先了解四大指標，包含建案是否位在「斷層帶或近斷層帶」、「土壤液化高度潛勢區」、「土石流潛勢區域」或是「順向坡」。
由於台灣位處地震帶，加上不少區域土壤液化日益嚴重，因此，目前包含經濟部中央地質調查所以及國家災害防救科技中心，都設有專屬查詢網頁，民眾只需輸入地址，就能掌握全台各地的地質敏感區域資料。
莊均緯向《NOWnews今日新聞》記者說明，這些位在山崩地滑或是順向坡的房子「不是不能買」，但入手前可以有更多避險的方式。例如，相中的物件若位在斷層帶上或是距斷層帶僅有幾百公尺的距離，就要向建商多問一句「是否有針對近斷層效應做相關分析」。若物件位處土壤液化高潛勢區域，但只要有開挖地下室，且最好是開挖到地下3樓以下，因為液化潛勢已被挖除，影響甚小。
他重申，現今建築法規都已有針對敏感區域做規範，建商要蓋大樓也須符合相關的工程規定，因此並沒有「位處哪裡就一定不能買」的顧慮，但地質敏感帶的風險一定比其他區域來得高，民眾入手前，還是得自身做好風險評估。
更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。