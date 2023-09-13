揭李忠庭沒禮貌問話！被問「何時辭」　錢康明曝心境：走得很屈辱

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錢康明接著表示，李忠庭「質問」跨年晚會的事，問他為什麼跟副市長去跟某某人見面，沒有跟他說，讓市長在外面被人問到時一問三不知。當下他解釋「跨年晚會是你要做的，叫我不要管，我回來以後什麼事也沒做，要報告什麼？」但李忠庭再問「如果你跟林智堅見面也不用報告嗎？」讓他回應後也不禁詢問「我是沒有跟林智堅見過面，如果我在外面吃飯，真的跟林智堅見到面，什麼事也沒有發生，也要報告嗎？」
錢康明說，他沒有錄音，行車記錄器應該有錄到，但她也沒有去把這一段拷貝出來「因為我不會偷偷錄朋友的音」，只是李忠庭非常沒有禮貌的語氣和質問內容，車上的家人都聽到了。
隔天，錢康明忘了是臨時要處理什麼緊急的事，中午就回到新竹，還進了市長室，再來8月4日一早和副市長到桃園，參加世界客家博覽會兩大主展館試營運記者會，下午趕回新竹，和李忠庭約在市府外的某設計公司內見面，這時李忠庭就開口表示「錢老師，謝謝你這段時間的幫忙，你的...在配合上還是跟當時想的不一樣，...，是不是...你看看什麼時候辭...」，錢康明內心想著「我是牽著小三的手逛巨城嗎？為什麼要辭職？」因此回應「我不會辭職，我是虹安找來的，要虹安叫我走我才會走」，沒想到李忠庭只回一句「她下個禮拜會告訴你。」
這段談話過後，一直到8月28日下午5時進到市長室前，錢康明說他從來沒有告訴任何人李忠庭叫他辭職的事，包括他的家人「因為我在等市長親口告訴我叫我離開」。只是，那天他真的沒有聽到需要離開的「具體理由」，但錢康明也認為「當然啦！欲加之罪何患無詞，只能接受」。但他我認為，認識他的局處長、議員、文化局同仁、畫會、藝術家、表演團隊...都知道他絕不是「任重道遠」，努力了182天，好歹也該是個「功在新竹」或「功在文化」。
錢康明說「一開始就答應過，只要市長那裏安排有人要來，我隨時會讓出來，只是沒想到走得很屈辱。到底是有多恨我？」但他也說「我的心中確實是喜悅的，因為再這樣搞下去，遲早出事。」
錢康明表示，他沒有政黨色彩，他是做事的人，臨時會、定期會時，他總是聽議員問政聽到出神，都覺得很有道理，要趕快去做，所以文化局變成一個資訊開放的局，要什麼資料，只要法律上可以給的非機密文件，從不拖延，他相信坦坦蕩蕩沒有什麼好隱瞞的，而且受民意代表監督、質詢是天經地義，不能預設黨派立場，大家都是在為新竹市做事。「先處理好自己的心情，再處理事情，這是我對虹安市長的建言。」
錢康明提到，市長要有自己的正確的決策和判斷，就不用事後再來處理當事人的心情了，「否則，這不會是最後一次。」更提醒「有人是真正做事的人，有人是陪妳吃飯散步、遊山玩水、看星星的人，自己要分清楚。」最後他喊話「請市長的男朋友好好的去找一份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長。」