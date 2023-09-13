基泰大直案翻版！粗暴施工害鄰損 立委控北市府包庇建商強迫都更
「大直基泰」因施工不慎導致鄰房塌陷，時代力量立委陳椒華今（13）日再踢爆，大同區一處危老都更工程違法粗暴施工，造成附近18戶房舍鄰損，但受損戶向市府陳情一年多，非但未見建商拿出誠意改善，台北市建管處迄今也未對建商開罰、列管或勒令停工。陳椒華認為，該建商行損鄰拆房擴大基地之實，讓老舊社區被迫都更，獲取龐大土地利益，質疑這就是「都更蟑螂與不良建商的伎倆與共犯結構」。
記者林怡昕／台北報導
台北市中山區「大直基泰」因施工不慎，導致鄰房塌陷，引發全民關注施工安全，不料，陳椒華今天再踢爆，位於重慶北路三段的元賀文昌危老都更建案（文昌段集合住宅新建工程），也因粗暴施工造成嚴重鄰損，受損戶向工地反應，卻遭嗆「震壞乾脆一起都更」，而向台北市政府陳情超過一年半，從柯市府換成蔣市府，依然不正視鄰損問題。
陳椒華再指，居民控訴台北市建管處涉嫌偏袒包庇建商，未曾對違法行徑進行開罰或列管，甚至土木技師公會的鄰損鑑定報告也遭質疑違反規定，儼然是市府、建商、技師公會三方聯合欺負市民不懂法規，屢次陳情無效，迄今屋損不但未獲得改善，居民也一直拿不到施工日誌、相關監測與現況鑑定報告。
受損住戶楊小姐指出，台北市要做全國榜樣，他列舉五大問題，包含市府承辦人在損鄰發生時，卻不幫助受害者理解、取得法規工具保障安全，屢屢曲解法規、誤導民眾，甚至阻撓取得法定資料證實施工造成。
陳椒華表示，由於前市長柯文哲任內修改損鄰處理規則，讓建商可「球員兼裁判」惹議，陳呼籲，中央及地方政府深刻檢討，尤其是《損鄰處理規則》的陋規，以及未依法施工之監督與懲處的缺失，並儘速改善。