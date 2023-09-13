藍指基泰、超思案都指向綠營金主 民進黨喊告要求道歉
超思進口巴西蛋爭議不止，負責人秦語喬被起底，其胞弟是曾涉及翁茂鍾案的調查局前高層秦台生，引起國民黨質疑，從超思、基泰、光電，背後都跟民進黨有千絲萬縷的關係，呼籲民進黨總統參選人賴清德出面說清楚講明白。民進黨發言人張志豪今（13）日批評，國民黨作為最大在野黨，卻一再抹黑、造謠，民進黨已委請大選律師團蒐證，不排除進行法律行動。
記者陳佩君／台北報導
國民黨質疑，從超思、基泰、光電，背後都跟民進黨有千絲萬縷的關係，台中市立委參選人廖偉翔指出，可推論出光電弊案喬地、司法收賄喬事、採購橋標案圖利，背後根本是同一組人運作，影響範圍從建案、光電、農業、司法無所不包，完全不是農業部長陳吉仲口中的愛國商人，呼籲檢調應該深入調查清楚，還給人民真相。
張志豪受訪時表示，昨天被指控的相關當事人都已出面澄清，相關案件並不相涉，民進黨要嚴正質問中國國民黨，「作為最大在野黨，一再以抹黑造謠的方式開記者會，有失黨格，請問超思和基泰之間有什麼關聯？相關指控毫無事實根據」。
張志豪強調，民進黨正告國民黨，作為最大在野黨，開記者會應有事實根據，如果毫無事實根據，一再抹黑、造謠跟攻擊，民進黨已委請大選律師團針對上開言論進行蒐證，也要求中國國民黨，如果毫無依據，就應該道歉，至於抹黑言論涉法的部分，不排除進行法律行動。