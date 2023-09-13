史上第一次！蘋果首銷「印度製iPhone 15」　與中國製同步販售

購機近5成會分期！想換iPhone 15　銀行祭4大通路刷卡最高省2500

▲搶攻iPhone 15商機，國內有銀行祭出4大門路刷卡，最高現省2500元，指定通路可享12期零利率。（圖/達志影像/美聯社）
▲搶攻iPhone 15商機，國內有銀行祭出4大門路刷卡，最高現省2500元，指定通路可享12期零利率。（圖/達志影像/美聯社）

記者顏真真／台北報導

3C年度盛事iPhone 15系列今（13）日正式發表，不只電信三雄對於此次新機銷量充滿期待，發卡銀行也祭出銀彈備戰，希望衝高信用卡簽帳額。國內銀行統計也發現，過去2年在電信通路刷卡購機2萬元以上的族群，多為3字頭與4字頭持卡人，2022年甚至近3成都是3字頭族群，且近5成都選用分期付款。面對這波iPhone 15換機潮，有銀行祭出10大通路、4大網購、Apple Rewards Store及夏普震旦最高可獲2500元回饋，指定通路更可享12期0利率購機優惠，減輕購機壓力。

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根據英國調查，2023年上半年度全球最熱銷手機前4名全都是由蘋果iPhone霸榜，第5到第9名則為韓國三星Galaxy系列，其中冠軍iPhone 14 Pro Max銷量更是高達2650萬台，相當驚人。

美國研究甚至發現，18到24歲及35到44歲的年齡層不到1年就換iPhone新機的比例最高，且年輕人更會運用分期付款的方式，搭配出售舊機賺取的金額，來降低購買新機的成本。而美國此研究數據也與國內兆豐銀行刷卡分析結果相符。

兆豐銀行分析刷卡數據發現，過去2年在電信通路刷卡購機2萬元以上的族群，主要都是3字頭與4字頭的持卡人，而且年齡有逐漸下滑的趨勢，2022年甚至有高達近30%都是3字頭族群，並有近50%都選用分期付款，降低購機壓力。

看準民眾換機多採用分期付款，兆豐銀行今年也推出4大購機方案，首先是年底前到中華電信、台灣大哥大、神腦國際等10大通路刷兆豐信用卡，除可享最高12期0利率優惠，單筆分期滿額登錄還可獲1200元回饋；其次9月底前在momo、PChome、蝦皮及東森購物4大網購，分期滿額也可獲得最高2500元回饋。

不僅如此，若在Apple Rewards Store網站購物，搭配台灣Pay綁兆豐卡則可抱回10%回饋。至於想一次付清的民眾，年底前到夏普震旦刷台灣Pay綁兆豐卡同樣可享不限金額10%回饋，最高可得1500元。銀行則建議，想換機的民眾都可依自身需求，挑選最適合的購機方案，輕鬆入手最心儀的新款手機。

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