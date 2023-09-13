考台大醫學系成「落榜頭」！他控在校生重考排擠 提訴訟結果曝
去年間，李姓高中生參加「111學年度學士班申請入學招生考試」，卻差0.05分未被錄取台大醫學系，李姓考生控訴，因蘇姓在校生報名台大醫學系並再次錄取上，導致他錄取機會受到排擠而落榜，又控蘇姓學生原本就是該科系的學生，卻未揭露在籍就讀便報名參加考試，之後也表明不會登記就讀，但校方卻未增列備取名額，也沒有足額錄取，造成他成為「落榜頭」（落榜第1名），因此提起行政訴訟，要求台大正式錄取他。案經台北高等行政法院審理，認為李生分數未達最低錄取標準，不會因其他考生身分有異，而影響其就讀機會，認定學校處分無誤，判其敗訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，李姓考生去年通過台大醫學系第1階段篩選，第2階段甄試獲得總分75.97分，未達最低錄取標準76.02分，差0.05分未被錄取，李生因此不滿提出行政訴訟。李生指出，台大醫學系蘇姓學生，未揭露在籍就讀便報名參加考試，且口試當下也未說明自己是在校生，導致他錄取機會受到排擠，另外，繁星計畫有兩名缺額，有1名繁星計畫學生錄取後也不來就讀，因此醫學系有2名缺額，但校方卻未列備取名額。李生表示，醫學系經教育部核定錄取名額為50名，卻沒有足額錄取，認為醫學系應核定備取生、重核最低錄取分數、撤銷蘇生報考和錄取資格，並把他改為正取。
案經台北高等行政法院審理，法官認為，李生總分未達最低錄取標準，且大學招生的方式、名額等事項皆由大學擬定，報教育部核定後實施，大學應於放榜前決定最低錄取標準，考生成績在此標準以上。另外，在相關招生簡章及須知裡，並未限制、禁止已有大學學籍者再度報考，認為學校處分不錄取並無違誤，判其敗訴，全案可上訴。台大方面也回應，醫學系不列備取生、排除非正取生考生入學就讀，並未侵害李生任何權利，且考生成績未達最低錄取標準者，即便校方尚有名額也不會錄取，至於是否撤銷蘇生報考資格，皆不影響李生未達錄取標準的事實。