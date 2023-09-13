史上第一次！蘋果首銷「印度製iPhone 15」　與中國製同步販售

蘋果iPhone 15太貴不香嗎　這些原因讓蘋概股一片綠油油

▲蘋果於台灣時間今（13）日凌晨發布新款iPhone 15系列與Apple Watch系列，但新機發表後，市場認為改版幅度小，但價格卻貴太多，再加上美中科技戰持續，恐影響整體新機銷量。（圖／Apple官網）
▲蘋果於台灣時間今（13）日凌晨發布新款iPhone 15系列與Apple Watch系列，但新機發表後，市場認為改版幅度小，但價格卻貴太多，再加上美中科技戰持續，恐影響整體新機銷量。（圖／Apple官網）

記者許家禎／台北報導

蘋果於台灣時間今（13）日凌晨發布新款iPhone 15系列與Apple Watch系列，但新機發表後，市場認為改版幅度小，但價格卻貴太多，再加上美中科技戰持續，傳中國官方發布公務人員禁用國外手機，蘋果首當其衝，恐會影響整體新機銷量，因此今日台股蘋概股一片綠油油，鴻海與大立光接近午盤跌1到2%，Type-c偉詮電跌逾3.5%。

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蘋果於台灣時間今（13）日凌晨發表6.1吋iPhone 15、6.7吋iPhone 15 Plus、6.1吋iPhone 15 Pro以及頂規6.7吋iPhone 15 Pro Max共4款。同步登場的還有配置全新S9 SiP晶片、加入雙指互點手勢的Apple Watch S9和Apple Watch Ultra 2。6款新品台灣都列為首賣地區。

不過，蘋果新機發表後，股價不給面子！蘋果股價收盤下跌3.06美元或1.71%，來到176.30美元。主要是市場認為這次改版幅度不大，沒有太讓人驚豔的部分，但價格卻很高貴，iPhone 15 Pro Max要價1199美元，約合台幣3.83萬元，而台灣官網卻要4.49萬元，成為史上最貴蘋果手機。

外界認為果粉可能因此抱持觀望態度，延後換機潮，iPhone銷量恐面臨下滑。再加上美中科技戰持續，也可能影響蘋果在中國大陸的銷量。自華為發布「Mate 60 Pro」智慧手機，據傳網速可達5G水準，引發美方不滿。

市場人士認為，中方的動作已挑起美方敏感神經，可能讓美方加強對中的晶片禁令，而中國也不甘示弱，傳出規定公務員在工作時不得使用國外手機，蘋果將首當其衝。市調機構《Counterpoint》今年3月底公布中國去（2022）年10大熱銷手機排行，蘋果iPhone位居第一，且總銷量在中國創下10%以上，因此外界認為中國官方禁令恐影響整體蘋果新機銷量。

利空消息襲來讓台股蘋概股「青筍筍」！台積電早盤開高，盤中回落到盤下，蘋概雙王鴻海與大立光接近午盤也跌1到2%，其中市場期待iPhone 15 Pro Max可望搭載潛望式鏡頭落空，讓大立光股價開低走跌。另外，Type-c偉詮電跌逾3.5%、台光電跌5%，金像電、玉晶光、創惟跌2%，鴻準與達邁跌1%多。

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