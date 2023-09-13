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MLB／大谷翔平入圍最性感男人！有望繼貝克漢後第2位奪獎運動員

▲大谷翔平入圍《People》最性感男人票選，有望成為繼貝克漢之後第2位奪獎的運動員。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平入圍《People》最性感男人票選，有望成為繼貝克漢之後第2位奪獎的運動員。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，儘管因右腹斜肌不適連續9場缺陣，但仍獲得美國老牌雜誌《People》的「2023年最性感男人」提名，有望成為繼「足球金童」貝克漢（David Beckham）之後，史上第二位獲得最性感男人的運動員。

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這個獎項自1985年創立以來，包括布拉德·彼特（Brad Pitt））、喬治·克隆尼（George Clooney）和強尼戴普（Johnny Depp）在內等34位國際巨星獲此殊榮，34名獲獎者中，貝克漢是唯一拿下最性感男人的運動員。

今年《People》編輯精選49名影視明星和球星，經過粉絲投票，將於11月9日公布票選結果。獎項分為13個類別，大谷是「最性感男人」其中一名候選人，與他競爭的有F1明星車手Lewis Hamilton、NFL美式足球堪薩斯酋長近端鋒Travis Kelce，以及辛辛那提猛虎隊四分衛Joe Burrow等體壇明星。

儘管大谷翔平在美國掀起一陣「二刀流旋風」，但他在全美知名度並不高，獲得《People》最性感男人提名，將為他提升知名度，畢竟，在這個由好萊塢巨星霸佔的榜單上，大谷翔平能獲得提名已經是相當罕見的事情，也是對他的一大肯定。
 

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